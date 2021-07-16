Хлопчику з Одеси зробили найдорожчий у світі укол

Щаслива родина / Діти, ми встигнемо

Одесит Дмитро Свічинський, якому пів року тому поставили діагноз «спинальна м'язова атрофія», отримав рятівний укол Zolgensma. Він є найдорожчім у світі.

Про це повідомляється на сторінці громадського руху "Діти, ми встигнемо" у Фейсбуці.

"Момент, на який чекали та якого прагнули десятки тисяч небайдужих українців по всьому світу, відбувся - Дмитрик Свічинський отримав заповітний укол Zolgensma! Це стало можливим завдяки підтримці всіх вас: волонтерів, журналістів, меценатів, бізнесменів та кожного, хто зробив внесок у цей спільний неймовірний результат!", - наголошується в повідомленні.

Зараз Дмитрик із батьками перебуває у дитячій лікарні у м. Сан-Антоніо (США), де сьогодні отримав укол, та пройде двомісячний курс реабілітації. До речі, весь цей курс коштує на $250 000 дешевше, ніж варіант, коли б препарат вводили в Україні.

Наприкінці травня 2021 року батьки Дмитра Свічинського завдяки волонтерам зібрали 2 мільйони доларів на ін’єкцію, яка зможе вилікувати його від спінальної м’язової атрофії (СМА).

Спінальна м’язова атрофія (СМА) — це спадкова хвороба, що призводить до прогресуючої м’язової атрофії та слабкості. Прояви можуть бути різними — від малосимптомних форм у пацієнтів дорослого віку до вкрай важких захворювань у новонароджених.

До недавнього часу вважалося, що СМА — невиліковна, але за останні роки у світі з’явилося три препарати, які можуть зупинити хворобу.

Zolgensma - перший препарат генної терапії, який у 2019 році представила швейцарська фармкомпанія Novartis. Він підходить для пацієнтів з усіма формами та типами СМА, яким на момент дозування не виповнилося 2 роки. Препарат вводиться внутрішньовенно, процес займає близько години. Це одноразове лікування.

Два інші препарати треба приймати все життя.

Серед українських організацій найдовше проблемою лікування СМА опікується фонд «Діти зі СМА», створений у 2004 році у Харкові. Його засновники — Віталій та Світлана Матюшенки, батьки дівчинки зі СМА. Нині з проблемою також працює рух «Діти, ми встигнемо».