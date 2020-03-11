Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие
Суд в Нью-Йорке вынес обвинительный вердикт известнейшему американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, который, как выяснилось, годами принуждал своих подчиненных к сексу.
Среду, 11 марта, можно считать завершающим днем в эпопее с участием 67-летнего Харви Вайнштейна, которая началась три года назад.
В 2017-м году в New York Times вышла сенсационная публикация о домогательствах со стороны продюсера, на которые жаловались многие актрисы. Вайнштейн, как утверждали пострадавшие, принуждал их к сексу, обещая не давать роли в фильмах. К обвинениям быстро присоединились звезды Голливуда Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли.
Впрочем, последние так и не стали свидетельствовать против Вайнштейна в суде - в основу дела вошли показания шести женщин.
В итоге 20 лет тюрьмы продюсер получил за принуждение к оральному сексу его бывшей помощницы Мириам Хейли. Еще три года судья накинул за изнасилование третьей степени девушки, имя которой неизвестно. Причастность деятеля кино к другим эпизодам "легкого" насилия доказали еще 24 февраля во время заседания суда присяжных.
Как известно, после обвинений Вайнштейна мир захлестнула волна признаний в домогательствах со стороны других звезд в США. Так, по заявлениям многих "жертв" уголовное дело завели против Кевина Спейси, Дастина Хоффмана, стендап-комика Луи Си Кея и других знаменитостей.
Большинство обвинений, как выяснили следователи, были фейковыми. Правда, репутацию и жизни артистов они сломали.