Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие

Харви Вайнштейн отправится за решетку на 23 года

Суд в Нью-Йорке вынес обвинительный вердикт известнейшему американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, который, как выяснилось, годами принуждал своих подчиненных к сексу.

Среду, 11 марта, можно считать завершающим днем в эпопее с участием 67-летнего Харви Вайнштейна, которая началась три года назад.

В 2017-м году в New York Times вышла сенсационная публикация о домогательствах со стороны продюсера, на которые жаловались многие актрисы. Вайнштейн, как утверждали пострадавшие, принуждал их к сексу, обещая не давать роли в фильмах. К обвинениям быстро присоединились звезды Голливуда Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли.

Впрочем, последние так и не стали свидетельствовать против Вайнштейна в суде - в основу дела вошли показания шести женщин.

В итоге 20 лет тюрьмы продюсер получил за принуждение к оральному сексу его бывшей помощницы Мириам Хейли. Еще три года судья накинул за изнасилование третьей степени девушки, имя которой неизвестно. Причастность деятеля кино к другим эпизодам "легкого" насилия доказали еще 24 февраля во время заседания суда присяжных.

Как известно, после обвинений Вайнштейна мир захлестнула волна признаний в домогательствах со стороны других звезд в США. Так, по заявлениям многих "жертв" уголовное дело завели против Кевина Спейси, Дастина Хоффмана, стендап-комика Луи Си Кея и других знаменитостей.

Большинство обвинений, как выяснили следователи, были фейковыми. Правда, репутацию и жизни артистов они сломали.