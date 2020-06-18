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Харьковский суд признал незаконным решение Кернеса переименовать проспект Григоренко

21:40
Кернес не собирается сдаваться - фото 1
Кернес не собирается сдаваться

В четверг, 18 июня, Харьковский окружной административный суд признал противоправным голосование горсовета по заказу Гепы о переименования центрального проспекта города в честь кровавого маршала СССР Георгия Жукова.

Рассматривая иск ВО "Свобода" к горсовету Харькова, служители Фемиды решили, что местные депутаты нарушили закон, когда отменили название проспекта Петра Григоренко.

В Харькове вернули проспект Жукова: Раскрыты детали

"Признать противоправным и незаконным решение Харьковского городского совета от 26.02.2020 года №2075/20, - сказано в постановлении суда, которое вступит в силу через 10 дней, если Кернес и компания не подадут апелляцию.

В то же время в горсовете заявили, что "проспект Жукова был, есть и будет", а решение суда никто из чиновников выполнять не собираетсяххъ

Как известно, июне 2019-го, аккурат после смены власти, Харьковский городской совет проголосовал за возвращение проспекту имени Георгия Жукова.

Эта улица была переименована в честь генерала и диссидента Павла Григоренко в рамках декоммунизации. Позже суд отменил это решение,а в ноябре того же года его подтвердили в апелляционной инстанции. Тем не менее, упертые сепары и любители Совка 26 февраля 2020-го снова переименовали проспект Григоренко в проспект маршала Жукова.

Как известно, Георгий Жуков может по праву считаться одним из самых кровавых полководцев СССР. Фронтовым прозвищем у маршала было "Катафалк" или "Мясник", и совсем не просто так. Он приказывал массово расстреливать солдат Красной армии, которые попадали или сдавались в плен. Кроме того, в 1954-м году благодаря прославленному военному деятелю в результате военных учений 60 тысяч мирных граждан попали под воздействие ядерного оружия и заболели лучевой болезнью. Тогда советский бомбардировщик сбросил на территорию Тоцкого полигона ядерную бомбу РДС-2 мощностью 38 килотонн в тротиловом эквиваленте.

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