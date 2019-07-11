Гройсман "снизит" тарифы на газ. Снова

Гройсман "снизит" тарифы на газ. Снова

Премьер Владимир Гройсман собирается снизить тарифы на газ. Еще на 650 грн. за тысячу кубометров.

Соответсвующее поручение Кабмин направил Нафтогазу.

"Низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения, без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне - 5554 грн", - сказано в сообщении Кабмина.

Отметим, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже требовал от "Нафтогаза" снизить цены на газ.

Социальная риторика премьера вовсе не случайна и понятно почему. Не за горами парламентские выборы и как показывают последние соцопросы, в Раду пройдут лишь четыре партии и политсилы Гройсмана в этом списке нет.

Даже если предположить, что тарифы и вправду будут снижены, то это вряд ли поможет премьеру. Схожие месседжи пытался подавать и Петр Порошенко перед выборами президента. Результат известен.