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Гройсман "снизит" тарифы на газ. Снова

18:20
Гройсман "снизит" тарифы на газ. Снова - фото 1
Гройсман "снизит" тарифы на газ. Снова

Премьер Владимир Гройсман собирается снизить тарифы на газ. Еще на 650 грн. за тысячу кубометров.

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Соответсвующее поручение Кабмин направил Нафтогазу.

"Низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения, без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне - 5554 грн", - сказано в сообщении Кабмина.

Отметим, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже требовал от "Нафтогаза" снизить цены на газ.

Социальная риторика премьера вовсе не случайна и понятно почему. Не за горами парламентские выборы и как показывают последние соцопросы, в Раду пройдут лишь четыре партии и политсилы Гройсмана в этом списке нет.

Даже если предположить, что тарифы и вправду будут снижены, то это вряд ли поможет премьеру. Схожие месседжи пытался подавать и Петр Порошенко перед выборами президента. Результат известен.

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Владимир Гройсман Кабмин Нафтогаз газ тарифы Новости Украина
Экономическая правда
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