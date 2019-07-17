Гройсман начал пиарить свою партию с помощью государственных сервисов

Гройсман использует базу данных защищенного государственного сервиса

Путем использования защищенного государственного сервиса BankID "Украинская стратегия Гройсмана" рассылает предвыборный спам пользователям. И это является открытым использованием админресурсов амбициозным премьером.

О получении политической рекламы написал сооснователь и управляющий партнер BlockchainLab Тимур Михайловский на своей странице в Facebook.

По его словам, сервис BankID используется для верификации граждан Украины через базу отечественных банков при получении административных услуг в сети. Данные пользователей ресурса должны быть защищены и отсутствовать в свободном доступе хоть для премьера, хоть для президента.

Но для партии Гройсмана, судя по всему, сделали исключение.

"Учитывая задачи функционирования BankID, база этих адресов должна быть бесконечно защищённой и недоступной для сторонних обывателей. Ребята из партии премьер-министра, расскажите, откуда у вас база этих e-mail? Выходит, что вы просто преступно получили эти адреса и нагло их использовали?", написал Михайловский, отметив, что получил письмо с рекламой именно на то "мыло", которое использовал в BankID.