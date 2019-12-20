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Готов к рекламе трусов: губернатор Днепропетровской области оказался в центре скандала

17:00
Губернатор Днепропетровской области мечтал о карьере актера - фото 1
Губернатор Днепропетровской области мечтал о карьере актера

О том, что не так давно назначенный президентом Владимиром Зеленским главой региона Александр Бондаренко был актером, было известно из его биографии. Но вот о том, в каких фильмах он снимался, стало ясно лишь сейчас.

Судя по всему, когда специалисты кадрового агентства занималась подбором кандидатур для должности губернатора, перед ними была поставлена задача выбирать будущего управленца не среди профессионалов и экономистов, а из братского Зеленскому шоубиза.

Зеленский назначил причастного к вырубке леса мента губернатором Волынской области (ФОТО)

Да еще и с историей становления в России, куда наш действующий президент не чурался кататься даже после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

Пожалуй, только этим можно объяснить выбор Александра Бондаренко, который в 2012-м году хайпанул на российской передаче "Давай поженимся", после чего и карьера актера слегка пошла вгору, и с личной жизнью проблемы были решены. Женат губернатор, как оказывается, на гражданке страны-террориста Регине Валлиулиной.

Готов к рекламе трусов: губернатор Днепропетровской области оказался в центре скандала - фото 193140

Впрочем, известности будущий губернатор в своей профессии так и не добился. Пытался перебиваться съемками в рекламах, размещая свою анкету на российском сайте "Киномодель". В ней Бондаренко, к слову, указал, что готов к фотосессиям в стиле ню и участвовать в съемках рекламы нижнего белья.

Готов к рекламе трусов: губернатор Днепропетровской области оказался в центре скандала - фото 193139

Готов ли сейчас губернатор выступить актером к каком-нибудь ролике о лечении геморроя, неизвестно. Но сыграть причинным местом на рояле может точно.

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