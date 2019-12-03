Зеленский назначил причастного к вырубке леса мента губернатором Волынской области (ФОТО)

Новый губернатор Волынской области официально "нищий"

Во вторник, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский продолжил внедрять свой курс по назначению "новых лиц" на важные должности. В итоге крутую должность главы Волынской ОГА получил мент с баснословным несоответствием официальных доходов и имущества.

Как свидетельствует указ №871, подписанный Зеленским сегодня и опубликованный на сайте главы государства, главой ОГА на Волыни стал Юрий Погуляйко.

При этом назвать его человеком порядочным или соответствующим новой должности язык не повернется.

Бывшего милиционера многократно обвиняли в причастности к масштабной вырубке леса, а сам он живет явно не на одну зарплату. Согласно е-декларации чиновника, за прошлый год он официально получил всего 195 тысяч гривен. Но подобный уровень доходов никак не мешает Погуляйко кататься на Volkswagen TOUAREG 2011 за 48 тысяч баксов (почти шесть годовых доходов госслужащего), а также владеть квартирой в Киеве за 291 тысячу долларов и двумя в Луганске - за 87 и 25 тысяч у.е. (записаны на жену).

К должности губернатора Погуляйко привела блестящая карьера в мусорском ведомстве. Будучи опером в госслужбе по борьбе с экономической преступностью в Краснодоне Луганской области, милиционер активно "боролся" с преступностью, что привело к его серьезному обогащению.

Также он служил в органах внутренних дел МВД Украины в Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Луганской областях, затем – в Национальной полиции Украины, после чего стал сотрудником налоговой милиции Главного управления ГФС в Донецкой области и заместителем главы Луганской ОГА.

Банковских депозитов у семьи губернатора нет. Все деньи чета хранит наличными - без малого полмиллиона гривен и 101 тысячу долларов.