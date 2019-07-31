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Госизмена и подкуп избирателей: СБУ вызывает на допрос мэра Запорожья

16:20
СБУшники взялись за сепара-Буряка и его подельников - фото 1
СБУшники взялись за сепара-Буряка и его подельников

В среду, 31 июля, городского голову Запорожья Владимира Буряка, а также его зама Анатолия Пустоварова и руководителей КП "Запорожэлектротранс" вызвали пообщаться со следователями из Службы безопасности по делу о вмешательстве в избирательный процесс.

Станут ли свидетели подозреваемыми, пока не ясно. Скорее всего, правоохранители определятся со статусом чиновников во время или после допроса.

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Пока же Буряк, Пустоваров и другие госслужащие могут не переживать за свою судьбу, но тучи над ними уже сгущаются.

Чиновники, как думают сотрудники СБУ, могут быть причастны к совершению сразу нескольких уголовных преступлений - подкупу избирателей и государственной измене.

По делу проходят и депутаты горсовета Запорожья Игорь Чумаченко и Виктор Бусько. Ожидают визита в управление службы и гендира коммунального предприятия "Запорожэлектротранс" Юрия Папача. С его заместителями следователи уже общались сегодня.

- Следователи открыли два уголовных дела - по статье 111 УК Украины - "Государственная измена" и статье 160 - "Подкуп избирателя", - отметили в СБУ. - Речь идет о подвозе в день голосования на внеочередных парламентских выборах 21 июля избирателей на участки муниципальными автобусами, о подкупе избирателей, организации политических партий-"клонов". Кроме того, СБУ проверяет информацию о работе определенных должностных лиц в интересах кандидатов в народные депутаты, которых поддерживает Российская Федерация, об организации слежки за кандидатами в депутаты от других политсил и так далее. Обвинения в данный момент ни по одному из дел никому не предъявлены.

Буряк, Пустоваров, Бусько и Чумаченко шли в ВР от "Оппоблока", так что ничего удивительного в их работе на Россию нет.

В социальных сетях запорожцы сообщали, что именно от кандидатов-оппоблоковцев якобы был организован подвоз избирателей на участки муниципальными автобусами, которые якобы были сняты с рейсовых маршрутов.

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Новости Украина
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