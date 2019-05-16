Госдеп передал на подпись вторую часть санкций из-за отравления Скрипалей

Близится вторая серия антироссийских санкций за отравление "Скрипаля"

Президент США Дональд Трамп получил очередной пакет так называемых "химических санкций", который предусматривает расширение стратегии противодействия российским террористам.

Примечательно, что передача документа состоялась аккурат после провальных переговоров главы Госдепа с Путиным.

Второй же раунд ограничительных мер, как утверждает замгоссекретаря США Андреа Томпсон, будет частью «более широкой стратегии в отношении России». Ввести санкции в силу должны были ещё в ноябре прошлого года, поскольку Вашингтон давал возможность преступному высшему руководству Рф признаться в использовании химического оружия в Великобритании.

Кара должна получиться знатной: голосование Штатов против предоставления России любых кредитов международными банками, тотальное табу на экспорт американских товаров; запрет на кредиты стране банками США, а также почти полный запрет на импорт из страны в Соединенные Штаты любых товаров за исключением продуктов питания, снижение уровня дипломатических отношений, а также запрет на авиаперевозки подконтрольным властям страны компаниям.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта 2018 года в городе Солсбери. Они выжили, в мае их выписали из больницы.

Британские прокуроры 5 сентября назвали имена двух русских, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.

Журналисты узнали, что одного из подозреваемых в нападении на Скрипалей, который называл себя "Русланом Бошировим", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ и награжден званием Героя России.

Вторым подозреваемым,"Александром Петровым", является военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Евгеньевич Мишкин. Он неоднократно ездил в Украину, в частности во время Майдана 2013 года, и в непризнанную Приднестровскую республику.

Путин вручил Мишкину ему награду за спецоперацию по вывезению Януковича. Кроме того, ГРУшники участвовали в захвате госучреждений на Донбассе.

Сами обвиняемые говорят, мол, никак нет, никакие мы не ГРУшники, а свое появление в Солсбери поясняют тем, что в этом городе "прекрасные и знаменитые шпили".