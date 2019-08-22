Горсовет Новгород-Северского посетил дух Кернеса

Депутаты решили оставить портреты Ленина и Сталина

Утром в четверг, 22 августа, все находящиеся в здании мэрии городка Черниговской области почуяли неприятный запах смешанного с "русским миром" сепаратизма. Оказалось, это приехал дух Гепы, который, наверное, и оказал негативное влияние на местных депутатов.И

Иначе пояснить идиотское решение горсовета о запрете на демонтаж изображения Ленина и Сталина в самом центре населенного пункта невозможно.

Там не менее, на сегодняшнем заседании местные депутаты обсуждали декоммунизацию - удаление с одного из зданий мозайки с убийцами украинского народа.

Не смотря на действующий в Украине закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", политики-ватовоины на кнопки "за" не нажали, решив, что городу очень нужно созерцать на убогие символы Совка.

В Украинском институте нацпамяти же говорят, что эти мозаики с символикой коммунистического режима подлежат обязательному демонтажу без какого-либо одобрения депутатами. В связи с этим члены возглавляемого Вятровичем ведомства обращались к копам еще в 2017-м, но правоохранители ничего поделать не могли. Да и не хотели.

Отметим, что с 2015 г. в Украине действуют норма о декоммунизации и запрете Коммунистической партии. Не так давно экс-регионалы подали заявление в КСУ об отмене некоторых из запретов. Но Конституционный суд решил сохранить докоммунизацию.