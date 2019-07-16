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Нахлобучить Кернеса: КСУ вынес вердикт по закону о декоммунизации

16:20
Декоммунизация законна - фото 1
Декоммунизация законна

Во вторник, 16 июля, судьи КСУ завершили рассмотрение иска о признании не соответствующим Конституции закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Как бы не хотел обратного восстановитель памятников убийцам украинцев Геннадий Кернес, так называемый закон о декоммунизации все же был признан легальным и ничему не противоречащим.

Кернес похвастался восстановлением памятника Жукову

По данным источника агентства "Укринформ", на сегодняшнем закрытом заседании судьи палаты продолжили обговаривать иск 46 ватных нардепов, которые плакали над поверженной статуей Ленина.

В итоге служители Фемиды постановили признать принятый в апреле 2015-го Радой закон действующим и соответствующим Конституции.

Таким образом, в Украине нигде, кроме Зоны отчуждения, не должно остаться ни одного памятника коммунистам-оккупантам, а восстановленный усилиями мэра Харькова постамент Жукову должен быть снесен. Как и памятник Щорсу, который Владимир Кличко обещает развалить уже несколько лет подряд.

Кроме того, во исполнение этого закона киевским властям так или иначе придется решить проблему со снятием серпа и молота со щита Родины-матери.

Напомним, четыре года назад нардепы проголосовали за правительственный законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Согласно закону, символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, любая деятельность нацистских, фашистских группировок в Украине запрещается.

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Декоммунизация Геннадий Кернес Конституционный суд Новости
Укрінформ
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