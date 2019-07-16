Нахлобучить Кернеса: КСУ вынес вердикт по закону о декоммунизации

Декоммунизация законна

Во вторник, 16 июля, судьи КСУ завершили рассмотрение иска о признании не соответствующим Конституции закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Как бы не хотел обратного восстановитель памятников убийцам украинцев Геннадий Кернес, так называемый закон о декоммунизации все же был признан легальным и ничему не противоречащим.

По данным источника агентства "Укринформ", на сегодняшнем закрытом заседании судьи палаты продолжили обговаривать иск 46 ватных нардепов, которые плакали над поверженной статуей Ленина.

В итоге служители Фемиды постановили признать принятый в апреле 2015-го Радой закон действующим и соответствующим Конституции.

Таким образом, в Украине нигде, кроме Зоны отчуждения, не должно остаться ни одного памятника коммунистам-оккупантам, а восстановленный усилиями мэра Харькова постамент Жукову должен быть снесен. Как и памятник Щорсу, который Владимир Кличко обещает развалить уже несколько лет подряд.

Кроме того, во исполнение этого закона киевским властям так или иначе придется решить проблему со снятием серпа и молота со щита Родины-матери.

Напомним, четыре года назад нардепы проголосовали за правительственный законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Согласно закону, символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, любая деятельность нацистских, фашистских группировок в Украине запрещается.