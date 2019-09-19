Гонтареву пригласили в США для общения по поводу Коломойского

Американцы хотят прижимать Коломойского

Вашингтон, судя по всему, продолжает точить зубы на правящего в Украине олигарха. А после поджога дома Валерии Гонтаревой экс-главу НБУ и вовсе пригласили на встречу с конгрессменами.

Сопредседатель украинского кокуса в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур в четверг, 19 августа, заявила о том, что Штаты обеспокоены нападками на Гонтареву.

По словам американского политика, в связи с поджогом дома, судебными исками и угрозами от Коломойского бывшую главу Нацбанка пригласили для общения с законодателями.

- Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение - это путь к будущему, - подчеркнула Каптур.

Судя по всему, американцы готовятся к более активным действиям по созданию давления на украинского олигарха. Самым животрепещущим вопросом для Коломойского является иск ПриватБанка, поданный в суд штата Делавэр. В документации указано, что Коломойский и Боголюбов отмыли около 470 миллиардов долларов.

Напомним, 26 августа Гонтареву в Лондоне сбила машина. И хотя местные копы утверждают что инцидент является несчастным случаем, бывшая руководительница Нацбанка говорит о намеренном нападении.

Помимо всего прочего в ночь на 5 сентября неизвестные сожгли машину невестки Гонтаревой прямо возле ее дома. В общем, целая цепочка событий вкупе с кляузами Портнова и обысками, де-факто, подконтрольного ему ГБР, наталкивает на мысли о политической расправе.

К слову, в квартире Гонтаревой 12 сентября проходили следственно-оперативные действия. Есть информация, что ее попросту хотели задержать и доставить на допрос, но бывшая чиновница находится в больнице Лондона с переломами после ДТП. И детективы об этом прекрасно знали.