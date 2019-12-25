Дональд Трамп Убийство Шеремета Владимир Зеленский

Гончарук пообещал снизить цены на тепло, но это не точно

10:00
Гончарук создает дыры в бюджете - фото 1
Гончарук создает дыры в бюджете

Премьер-министр объявил о том, что правительство "сделало все, чтобы граждане платили за отопление примерно на 30% меньше денег, чем сейчас", но суммы в платежках все же могут не измениться.

В своем Telegram-канале глава Кабмина, который объявлял об уничтожении рейдерства сразу же после создания соответствующего ведомства, заявил о гибридном понижении стоимости коммуналки.

Не повысим цены: Гончарук пояснил за газовый контракт с Россией

По словам Гончарука, в декабре суммы в насчитанных поставщиками тепла платежках могут быть пересчитаны и уменьшиться на 30%. А если этого не произойдет, Кабмин не виноват, поскольку вся ответственность на местных властях

"Правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить стоимость гигакалорий. Мы дали местным властям для этого все соответствующие инструменты, - подчеркнул Гончарук во время встречи Совета регионов. - Фактически вы можете откорректировать то, что указано в платежке на разницу между рыночной ценой и ценой, которая заложена сегодня в тарифе".

Как именно может работать экономическая модель после такого ручного понижения цен, премьер не пояснил, ведь в тарифе на отопление заложены еще и стоимость обслуживания инфраструктуры, а также теплопотери. Судя по всему, местные власти или будут вынуждены не понижать цены, но при этом люди будут винить в случившемся их, или же пересчитывать платежки, получая компенсации из и без того дырявого бюджета. Правда, такое просто невозможно из-за распоряжения Гончарука заморозить все бюджетные выплаты кроме гарантированных. В общем, так или иначе, а деньги платить придется и необоснованное понижение цен на тепло может нехило аукнуться всем.

Напомним, еще в начале месяца премьер-министр рассудительно заявлял, что для снижения коммуналки украинцам нужно меньше топить.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Алексей Гончарук отопление коммуналка Кабмин Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Афганистан, каким его увидели советские солдаты - фото 1
40 лет спустя: Афганистан как жертва геополитической войны сверхдержав
09:00
Зеленский обезглавил две области. Кто лишился кресла? - фото 1
Зеленский обезглавил две области. Кто лишился кресла?
Вчера, 18:20
Суд вынес вердикт Кузьменко. Раскрыты детали - фото 1
Суд отклонил апелляцию Кузьменко. Раскрыты детали
Вчера, 16:55
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Афганистан, каким его увидели советские солдаты - фото 1
40 лет спустя: Афганистан как жертва геополитической войны сверхдержав
09:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
23 декабря, 12:33
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав сериала Netflix
20 декабря, 11:55
Загрузка...