Гончарук пообещал снизить цены на тепло, но это не точно

Гончарук создает дыры в бюджете

Премьер-министр объявил о том, что правительство "сделало все, чтобы граждане платили за отопление примерно на 30% меньше денег, чем сейчас", но суммы в платежках все же могут не измениться.

В своем Telegram-канале глава Кабмина, который объявлял об уничтожении рейдерства сразу же после создания соответствующего ведомства, заявил о гибридном понижении стоимости коммуналки.

По словам Гончарука, в декабре суммы в насчитанных поставщиками тепла платежках могут быть пересчитаны и уменьшиться на 30%. А если этого не произойдет, Кабмин не виноват, поскольку вся ответственность на местных властях

"Правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить стоимость гигакалорий. Мы дали местным властям для этого все соответствующие инструменты, - подчеркнул Гончарук во время встречи Совета регионов. - Фактически вы можете откорректировать то, что указано в платежке на разницу между рыночной ценой и ценой, которая заложена сегодня в тарифе".

Как именно может работать экономическая модель после такого ручного понижения цен, премьер не пояснил, ведь в тарифе на отопление заложены еще и стоимость обслуживания инфраструктуры, а также теплопотери. Судя по всему, местные власти или будут вынуждены не понижать цены, но при этом люди будут винить в случившемся их, или же пересчитывать платежки, получая компенсации из и без того дырявого бюджета. Правда, такое просто невозможно из-за распоряжения Гончарука заморозить все бюджетные выплаты кроме гарантированных. В общем, так или иначе, а деньги платить придется и необоснованное понижение цен на тепло может нехило аукнуться всем.

Напомним, еще в начале месяца премьер-министр рассудительно заявлял, что для снижения коммуналки украинцам нужно меньше топить.