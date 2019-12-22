Не повысим цены: Гончарук пояснил за газовый контракт с Россией

В правительстве пытаются представить газовый контракт как победу

Правительство сумеет не менять ценник на газ для населения в большую сторону за счет получения трех миллиардов долларов от "Газпрома". По крайней мере, это утверждение будет актуально этой зимой.

Премьер-министр Алексей Гончарук на своих страницах в соцсетях обнародовал видеозапись, на которой он победно разъясняет преимущества достижения договоренностей с русскими о транзите газа.

При этом один из представителей Зе команды умолчал о том, что в обмен на получение суммы в рамках Стокгольмского арбитража здесь и сейчас украинские власти отказались от победных исков на без малого 12 миллиардов долларов, а также пошли на другие уступки русским - снизили объем газа, который позволил бы Украине наполнять бюджет, с 95-100 млрд кубометров до 65 и 40 в 2020 и 2021-2024 годах. Падение объемов прокачки, по некоторым оценкам, будет недоприносить нашей стране 3 миллиарда долларов в год.

Впрочем, рядовым украинцам все эти результаты переговоров чиновники пытаются преподнести как однозначную победу и достижение "невиданного компромисса". А поскольку проще всего сделать так, чтобы народ забил на минусы и поверил в выгоду происходящего для страны - зайти через "холодильник".

Глава Кабмина заявил, что именно благодаря новому газовому контракту украинцам не увеличат цены на газ.

- Пятилетний контракт даст Украине и Европе почувствовать себя в энергетической безопасности. Тариф будет устанавливаться по европейским правилам, - отметил Гончарук, "забыв" упомянуть, что именно поэтому задрать ценник наше правительство не сможет, а при снижении объемов прокачки мы получим чистый убыток. - Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление.