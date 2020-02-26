Гончарук похвастался достижением Порошенко

Гончарук пытается выдать чужие решения за свои

Признавшийся сегодня в собственной неполноценности премьер-министр решил объявить на всю страну о том, что решил ввести систему денежных вознаграждений для украинцев, которые совершили геройский поступок.

И все бы ничего, только подобное решение было принято еще в те времена, когда Гончарук еще не прослыл "Лешкой самокатом" и "эффективным реформатором".

Как оказалось, еще в марте 2019-го года Петр Порошенко подписал указ о награждении украинцев. Этот документ никем не был отменен, но сегодня премьер решил выдать выдачу премий за собственное достижение.

"Правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, совершившим геройский поступок. 207 человек получат по 105 тысяч грн как одноразовую помощь от государства, - отметил глава Кабмина. - Получателями денежного вознаграждения станут граждане Украины из числа: лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"; членов семей лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно, или в случае смерти Героя Украины.

Именно такие суммы - 50-кратный размер прожиточного минимума - и были прописаны в указе Порошенко, который вступил в силу с 1 января 2020-го. Так что Гончарук банально соврал, поскольку никакую систему поощрений героям он не вводил.

Как известно, практически все СМИ утверждают, что вопрос назначения бывшего вице-премьера из команды Азарова Сергея Тигипко на должность премьера уже практически решен.

"Крепкий хозяйственник" из числа экс-рыгов целиком и полностью вписывается в политику Зеленского и его окружения, а прощупывание общества на предмет отношения к Валерию Хорошковскому в качестве премьера, как утверждают источники Без Табу, провалились. Поэтому из двух вероятных и не совсем прокураинских кандидатур на должность в Офисе президента решили выбрать чуть меньше зашкваренного персонажа.

Ранее Тигипко значился вице-премьер-министром, главой минсоцполитики и НБУ, нардепом, заместителем главы Партии регионов и лидером собственной политсилы "Сильная Украина".

После ухода из Кабмина в 2012-м фамилия Тигипко особенно нигде не всплывала вплоть до 2019-го года, когда бизнесмен купил у Петра Порошенко "Кузницу на Рыбацком".

Напомним, 15 января в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности.

Впрочем, через какое-то время оказалось, что Зеленский решил "помиловать" главу правительства, хотя и полномочий таких у него не было. Но, поскольку самого заявления, как выяснилось, не существовало, весь этот движ в Зе команде оказался обычной показухой для народа.