Головний кат донецької "Ізоляці" присяде на українську "бутилку"

СБУ затримала головного ката "Ізоляції"

Українські спецслужби спіймали "Палича" – керівника сумно відомої донецької катівні "Ізоляція". Воєнного злочинця Дениса Куликовського затримали у Києві й він наразі може порівняти умови у профільних закладах Донецька та Києва.

Воєнного злочинця на прізвисько "Палич" затримали 9 листопада. Про це повідомив український журналіст та один з найвідоміших бранців "Ізоляції" Станіслав Асєєв.

Денису Куликовському, "Паличу" чи "Аїду", 36 років. Він уродженець Донбасу.

У 2014 році Денис Куликовський приєднався до окупантів. До того він нібито працював у СІЗО чи колонії. Відомо, що орієнтовно у 2015 – 2018 роках Палич керував "Ізоляцією", а в 2019 році нібито втік до Росії.

"Ізоляція" з часу окупації Донбасу, стала місце утримання бранців проросійських бойовиків. Людей там катували голодом, струмом, ґвалтували, змушували по-рабськи працювати.

Саме існування "Ізоляції" суперечить міжнародному гуманітарному праву, яке вимагає належного ставлення до військовополонених під час воєнних конфліктів.

Журналісти запитували про Куликовського в його рідній школі в селі біля прифронтового Курахового. Директорка "Палича" впізнала одразу, проте зніяковіла, коли дізналася деталі про діяльність колишнього учня.

Однокласниця "Палича" Юлія розповіла, що у школі він був "чуйним і добрим". Цілком вірогідно, схожі емоції переживали однокласниці катів з нацистських концтаборів.

"Палич" очікує на "бутилку" / фото - СБУ

Наразі стосовно колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні дії. Зокрема щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність.

Зловмисника затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 149 «Торгівля людьми»

▪️ ст. 258-3 «Створення терористичної групи чи терористичної організації»

▪️ ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань»

▪️ ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни»