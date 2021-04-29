Голова Інституту національної пам'яті засудив марш на честь дивізії СС "Галичина"

Вишиванки підставили / Антон Дробович via Facebook

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович прокоментував марш вишиванок у центрі Києва, який перетворився у спробу глорифікації нацизму.

«Не розумію, чим завинили вишиванки, що їх використовують під час маршів на честь нацистських військових підрозділів. Уже б йшла ця маргінальна група у галіфе чи в чому там ходили любителі фюрерів. Глорифікація військ СС - це неприпустимо для європейської країни, і я впевнений, що цього не підтримує абсолютна більшість українців», - написав Дробович у Фейсбуці.

Він зазначив, що історію треба вивчати, відкрито розбиратися у складних питаннях, наприклад, чому взагалі з’являлися нацистські добровольчі підрозділи, звідки бралися всі ці корпуси, дивізії, легіони та батальйони (угорські, французькі, російські, білоруські, українські, італійські, латвійські, естонські, албанські...), чого прагнули люди, які там служили.

За словами історика, через відповіді на такі питання можна краще зрозуміти причини і перебіг Другої світової війни, вникнути у суть нацистських та комуністичних злочинів, взагалі політики тоталітарних держав.

«Вочевидь чорно-білими спрощеннями, маршами, популістичними гаслами та сумнівними кричалками до побудови сильної та відповідальної політичної нації не наблизитись», - наголосив Дробович.

28 квітня у Києві відбувся марш вишиванок на честь річниці створення дивізії СС «Галичина». Малочисельні колони українських націоналістів від Арсенальної площі пройшли маршем до Майдану Незалежності. Головним атрибутом маршу була вишиванка, але деякі учасники не відмовили собі у тому, щоб "кинути зігу".