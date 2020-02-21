Голос країни 10 - смотреть онлайн 6 выпуск - 23.02.2020

Василий Процюк - герой 6 выпуска Голос країни 10 / 1+1

В воскресенье, 23 февраля, в 21:00 стартует 6 выпуск шоу Голос країни-10. Все подробности нового выпуск в режиме онлайн – на Без Табу.

Во время слепых прослушиваний «Голосу країни-10» на шоу споет девушка, которая стала жертвой семейного насилия, офицер Вооруженных Сил Украины, который впервые выйдет на большую сцену, и актер дубляжа сериала «Величне століття. Роксолана»

На сцену главного вокального шоу выйдет 21-летняя Татьяна Ничай, которая приехала со Львова, чтобы вдохновить своего отца реализовать давнюю мечту – вернуться на сцену. Отец девушки – оперный певец, после рождения дочери, был вынужден сменить профессию, чтобы обеспечивать семью.

Татьяна Ничай - участница 6 выпуска Голос країни 10

Сейчас он работает дальнобойщиком и не оставляет надежды однажды показать себя публике и снова спеть для широкой аудитории. На слепых прослушиваниях Татьяна выполнит легендарный хит «Dancing queen» - ABBA: «Сегодня я буду петь любимую папину песню. Я надеюсь, именно это выступление даст ему толчок к тому, чтобы в следующем году он тоже пришел на «Голос країни» и спел», - говорит девушка.

Также зрителей и тренеров ждет эмоциональное выступление 26-летнего офицера Вооруженных Сил Украины - Василия Процюка, который исполнит песню Сергея Бабкина «Пробач». Парень – самородок, никогда профессионально не занимался вокалом, а певческий талант открыл в себе, будучи студентом: «Стать военным было моим сознательным решением, потому что я считаю, что каждый человек должен служить своей стране и людям. Это наш долг. На одном из праздников мои сослуживцы услышали, как я пою и были чрезвычайно поражены. Это они настояли на том, чтобы я пришел на «Голос країни».

Александра Горупа - участница 6 выпуска Голос країни 10

В шестом выпуске на сцену выйдет и Александра Горупа из Минска. Девушка рано вышла замуж и стала жертвой домашнего насилия. Долгое время она стеснялась признаться об этом родителям и знакомым, но нашла в себе силы уйти от горе-мужа и начать новую жизнь: «Хочу, чтобы девушки понимали - с любой ситуации можно найти выход. Несмотря на все, что я пережила, я сейчас здесь на «Голосі країни» и иду к своей мечте. Я мечтаю доказать каждому, что я достойна быть среди талантливых людей Александра исполнит трогательную песню Tony Braxton - «Un-break my heart».

33-летний Владимир Митей выйдет на сцену в образе дрэг-королевы. На слепые прослушивания участник пришел под сценическим именем Влада Шнерн и исполнил арию из оперы «Кармен».

Владимир Митей - участница участник 6 выпуска Голос країни 10

Выйдет на сцену слепых прослушиваний и Денис Жупник из Киева, который исполнит песню MONATIKa - «Жизнь поет». Сейчас парень работает радио- и телеведущим, а еще его голосом говорит один из султанов в телесериале «Величне століття. Роксолана». Будучи тесно связанным с музыкой в ​​рамках работы, он на самом деле давно мечтал заявить о себе на вокальной сцене. Первую попытку покорить «Голос країни» Денис сделал несколько лет назад, во втором сезоне проекта, тогда ему удалось развернуть одно красное кресло.

Голос країни 10 - смотреть онлайн анонс 6 выпуска - 23.02.2020:

Кто из участников сможет развернуть 4 красных кресла, и кто из тренеров первым соберет команду, узнаем уже в воскресенье.