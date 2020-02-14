Голос країни 10 - смотреть онлайн 5 выпуск - 16.02.2020

Оля Цыбульская ради сына готова начать все с самого начала / Голос країни 10 - выпуск 5

В воскресенье, 16 февраля, в 21:00 стартует онлайн показ нового выпуска песенного шоу Голос країни 10. Все подробности 5 выпуска - на Без Табу.

Начало прямой трансляции - в 21:00, шоу покажет канал 1+1.

В пятом выпуске на сцене вокального шоу зрители увидят Олю Цыбульскую. Известная певица приняла решение участовать в Голосе країни ради своего сына Нестора, который является фанатом проекта.

В пятый день слепых прослушиваний мест в командах звездных тренеров -Тины Кароль, Дана Балана, Монатика, Потап и Насти Каменских - остается все меньше, однако мощных вокалистов, которые ждут своего выхода, как и раньше много. А узнают ли тренеры известную певицу и продолжит ли она участие в шоу, узнаем вечером в воскресенье.

Голос країни 10 - смотреть онлайн 5 выпуск - 16.02.2020: