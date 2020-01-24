Голос країни 10 - смотреть онлайн 2 выпуск - 26.01.2020

Дан Балан приглашает к просмотру второго выпуска / Голос країни 10

Вечером в воскресенье, 26 января, смотрите в прямом эфире канала 1+1 второй выпуск песенного шоу Голос країни 10. Также смотрите шоу онлайн на Без Табу.

На этапе слепых прослушиваний лучшие таланты страны поборются между собой за право стать частью команды судей: Dan Balan, Monatik, Тина Кароль, Потап и Настя Каменских.

Во втором выпуске Потап и NK пойдут в наступление, что приведет к противостоянию Дана Балана и Потапа.

Актриса сериала «Папик», самый сексуальный тембр эпохи, фанатка Дана Балана и выступление бэк-вокалистки Монатика ждут вас во втором выпуске 10-го юбилейного сезона Голоса країни.

Начало прямого эфира - 20:00.

Вас ждёт много захватывающих эмоций, неожиданных решений и непревзойдённых вокальных баталий – то, за что мы все любим Голос! Кто же достоин стать победителем юбилейного 10 сезона Голос країни?

Голос країни 10 - смотреть онлайн 2 выпуск - 26.01.2020