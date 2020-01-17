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Голос країни 10 - смотреть онлайн 1 выпуск - 19.01.2020

19:00
К старту 10 сезона готовы - фото 1
К старту 10 сезона готовы

19 января в вечернем эфире канала 1+1 стартует новый сезон шоу Голос країни. Все подробности 1 выпуска в режиме онлайн - на Без Табу.

Начало трансляции первого выпуска шоу Голос країни 10 - в 21:00. Важно отметить, что это не будет прямой эфир, такого на слепых прослушиваниях не бывает.

Голос країни 10: Дата эфиров, тренеры и другие подробности нового сезона

Нам чуже чуть приоткрыли завесу тайну, например, мы знаем, что судей-тренеров будет пять, но команд - 4. Потап и Настя Каменских, как и положено семейным парам, возьмут одну команду на двоих. Все остальное - без изменений, разве что уровень легендарности будет зашкаливать.

Потап и Настя держатся за руки, Монатик брутальничает, Тина Кароль флиртует, а Дан Балан мудро рефлексирует, наблюдая за всем этим весельем. Другие подробности первого выпуска десятого сезона смотрите в анонсе и не забывайте про воскресный онлайн. На Без Табу он всегда - прямой.

Голос країни 10 - смотреть онлайн анонс 1 выпуска - 19.01.2020:

 

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Тина Кароль Потап Настя Каменских DAN BALAN MONATIK Шоубиз
Без Табу
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