Голос країни 10 - смотреть онлайн 1 выпуск - 19.01.2020

К старту 10 сезона готовы

19 января в вечернем эфире канала 1+1 стартует новый сезон шоу Голос країни. Все подробности 1 выпуска в режиме онлайн - на Без Табу.

Начало трансляции первого выпуска шоу Голос країни 10 - в 21:00. Важно отметить, что это не будет прямой эфир, такого на слепых прослушиваниях не бывает.

Нам чуже чуть приоткрыли завесу тайну, например, мы знаем, что судей-тренеров будет пять, но команд - 4. Потап и Настя Каменских, как и положено семейным парам, возьмут одну команду на двоих. Все остальное - без изменений, разве что уровень легендарности будет зашкаливать.

Потап и Настя держатся за руки, Монатик брутальничает, Тина Кароль флиртует, а Дан Балан мудро рефлексирует, наблюдая за всем этим весельем. Другие подробности первого выпуска десятого сезона смотрите в анонсе и не забывайте про воскресный онлайн. На Без Табу он всегда - прямой.

Голос країни 10 - смотреть онлайн анонс 1 выпуска - 19.01.2020: