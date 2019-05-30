Годзилла 2: Король монстров: Люди ноют - чудовища разводит лапками

Король монстров в процессе инаугурации

К ошибкам прошлого создатели сиквела о Годзилле прислушались в пол-уха. Монстров стало гораздо больше, как и популяции бестолковых людей с такими же бестолковыми судьбами. И если в Игре престолов все же некоторое число персонажей выкосили, то в Годзилле: Король монстров практически все выживают.

Но не торопитесь хоронить картину, в ней есть что-то прекрасное.

Фильмы-катастрофы с большим количеством жертв, разрушений хаосом, катаклизмами или страшными монстрами это прям вот guilty pleasure. И мы сейчас не говорим о страшнейшей дичи нашего времени по типу «Акулий торнадо», благо к 2019 году вышло много картин попахивающие хотя бы адекватностью. Но «Годзилла» - отдельный вид такого добра. Перечислять все 29 попыток достойно экранизировать историю радиоактивного Т-Рекса дело бестолковое, тем более что мало кто смотрел их все.

Вселенная монстров

Но любители милого монстра точно знают о «Годзилле» 2014 года режиссера Гарета Эдвардса («Монстры», «Изгой-один»). Именно с этого фильма начался полный американский перезапуск истории монстра и всех остальных доисторических зверушек больших габаритов. Так начала свою историю абсолютно новая франшиза и киновселенная Monsterverse. В 2017 году вышел «Конг: Остров черепа». А 30 мая 2019 на большие телики выпускают следующий раунд «Годзиллы против всех» - «Годзилла: Король монстров». И все бы хорошо, хочется похвалить, но зубки сжимаются, пятая точка горит и хочется пересняться все по своему видению. Разбираемся, почему новая часть о «Годзилле» не лучшая в истории зубастика.

Годзилла: Король монстров - смотреть онлайн финальный трейлер:

Годзилла: Король монстров - о чем фильм

Тайная программа или уже даже корпорация «Монарх» продолжает свою работу. Более того, она постоянно развивается и расширяется. Главная задача ученых корпорации: отследить и защитить самых древних созданий планеты Земля – титанов. Долгие тысячелетия они дремлют вблизи полезных ископаемых под землей по всему голубому шарику. И только один остается в неспящем состоянии, потому что ему хочется тусить (фиг его знает, чего еще) – Годзилла. «Монарху» же приходится разрываться между слежкой за большим ящером и охраной еще 17 таких же необычных чудищ. Ведь мир, а особенно США считают, что их всех надо уничтожить, закопать и стереть из истории.

С таким тезисом абсолютно не согласна доктор корпорации «Монарх» Эмма Расселл (Вера Фармига). Втихаря от всех она связываться с эко-террористом Тайвином Ланнистером (Чарльз Дэнс) и запускает в действие план по пробуждению всех чудовищ. У женщины, не совсем понятно почему, срабатывает в голове рычаг под заголовком «человечество уничтожает мир, а эти зверушки все сбалансируют» (хвала Таносу). Но среди них оказывается главный конкурент Годзиллы – Змей-Горыныч под именем Кинг Гидора. И пока все титаны протирают глазки от долгого сна, Короли древнего мира меряются силой за свое звание, особо не парясь, как там человечеству.

Что не так с первым Годзиллой. И почему это все равно хороший фильм

«Годзилла» 2014 года от Гарета Эдвардса не была идеальной и многих обидела. Герои там были так себе, стандартный конфликт «отцов и детей», а самого монстра показали очень мало. Но хоть Годзиллы и было совсем мало, присутствие титана ощущалось практически всегда. Его размеры, мощь, способность к разрушениям.

Милли Бобби Браун и украинка Вера Фармига отвечает за женских персонажей в фильме о монстрах

По ходу всего фильма зрителя погружали в хламину больших городов, разруху, хаос и бардак. Спасибо постановщику и операторам, которые смогли передать все это нагнетающее настроение «Годзиллы». Одна сцена под кубриковскую тему с парашютистами из красного дымка чего стоит. Короче, мурашки по коже бегали, дети плакали, а особо ранимые зрители на страшных моментах глазки закрывали. Это было очень атмосферное кинцо, хотя и страдало всеми знаменитыми киношными траблами. Более того, авторам фильма удалось наделить монстра эмоциями и превратить в пресмыкающийся вариант Кинг-Конга – монстра с душой. Уже за одно это создателям первого фильма стоит сказать спасибо.

Что не так с сиквелом

«Годзилла: Король монстров» и режиссер этого добра Майкл Догерти (сценарист нескольких частей «Людей Икс», «Возвращение Супермена») к критике вроде и прислушались, но как-то в пол-уха. Сценарий – плох. Такого количества лишних действий, превративший «Годзиллу» в двухчасовую пытку мог только наваять человек с чрезмерно бурной фантазией и большим бюджетом под рукой, он будто дорвался до неконтролируемых денег – как тот Кличко с своим мостом.

Юноша бледный со взором горящим

В фильме происходит та-а-а-а-ак много действий, что суть нескольких можно потерять буквально через минутку, если там вообще была какая-то суть. Картонные персонажи стали уже слишком бумажными, над которыми хочется поплакать, а не попытаться им найти оправдание или мотивацию вместо режиссера. Диалоги, расписанные на десятках страниц в сценарии, превратились то в пафосные речи, то слезотопительные разговоры на тему семьи, долга и спасения мира. Майкл Бэй бы просто уписался от восторга.

А смотреть в фильме о Титанах на людей в ТАКОМ количестве – как-то не доводит до удовлетворения. Появляется ярое желание найти пульт и перемотать поскорее. Тем более, когда эти мелкие двуногие бегают на фоне баталии. Серьезно, зачем? Там мясо происходит, Годзилла карает непокорных, а вы нам на первый план суете слабоватых персонажей, которые просто бегут, падают, орут как резанные. Мы такое в метро в час-пик видим каждый день, давайте уже монстров – вот что хочется закричать в кинотеатре. И самое печальное, что ни один персонаж в памяти вообще никак не отбивается. Только героиня Веры Фармиги, которая оказалась стервой. И то, потому что она оказалась стервой.

Монстры в порядке

Если с персонажами и сценарием команда «Годзиллы 2» не справилась, то хотя бы монстров не запорола. Это лучшее, что есть в фильме. Графика – прекрасная, внушающая страх и милоту, где это необходимо. Практически погружающая в происходящее на экране. Без сомнений в этом плане фильм достоин своих денег в IMAX или 4DX. Монстры – великолепные. Их стало гораздо больше, чем в фильме 2014 года. Они внушают ужас своими размерами, нетипичностью и несхожестью друг с другом, своими способностями и теми масштабами разрушений, которые после себя оставляют.

Змей-Горыныч - новое прочтение

В новом фильме больше нет одной Годзиллы и еще двух тараканчиков на куче ножек. Есть теперь прекрасный огромный мотылек Королева – Мотра. Есть слеповатый орел с горящими крыльями из жерла вулкана Родан. Стремный Змей-Горыныч вообще не из нашего мира и мощнее самого Годзиллы – Кинг Гидора. На заднем фоне вспоминается Кинг-Конг (хватит с него сольника), бегает смесь мамонта с гориллой, опять жучок с кучей ножек и еще несколько непонятных, но страшных существ. Они – прекрасны. А схватки между основными чудищами заставляют захлебываться собственной слюнкой от дикого восторга. Короче, на просмотр в кинотеатр берите с собой тазик, салфетки и все в таком роде, чтобы не залить соседей. В идеале вырезать все сцены с людьми (ну ладно, что-то для затравки не трогать) и оставить чисто хронометраж Титанов – идеально.

И все же нагнетающая атмосфера ушла. Монстры красуются как на подиуме, люди бегают и паникуют «все пропало, нам пи****». И прочувствовать разрушения, хаос и бардак уже не так получается. Камера в сиквеле о Годзилле дергается не для того, чтобы заставить зрителя пройтись по горящему или разрушенному мегаполису. Она дергается, потому что графика, бляха дорогая, много не нарисуешь, а у оператора случился приступ эпилепсии. Короче, зритель ужасается монстрам, но не понимает и не чувствует целиком степень разрухи. А в фильмах-катастрофах это важно.

Предлагаю сделать ставку на арбалеты

Что в итоге

«Годзилла: Король монстров» явно не заслуживает быть похороненным в закромах памяти. Это порно для глаз тех, кто любит качественную, масштабную и внушающую доверия нарисованную графику. И в тоже время сиквел о монстре - триггер для тех, кто ненавидит пустословие, пафос и сладкие речи. Зачем создатели совершили такую жесткую ошибку и впихнули слишком много людей – останется загадкой. Но хочется верить, что в анонсированном фильме «Годзилла против Конга» мы будем наслаждаться больше файтом двух прекрасных и харизматичнх монстров, а не наблюдать за бегающими дегенеративными человеческими персонажами.

Вердикт: Без Табу все же рекомендует посетить фильм Годзилла 2: Король монстров и насладиться шикарной картинкой и великолепными монстрами, а мы также предупреждаем остерегаться, а лучше – сторониться всего антропогенного. Люди этот фильм ужасно портят. Как, собственно, и много еще чего в этом мире.

Настя Белова, специально для Без Табу