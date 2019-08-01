Главой Госуправления делами стал экс-КВНщик с женой из Слуги народа и зятем из Лиги смеха

Зеленский сделал Сергея Борзова главой ГУД

Президент Украины подписал указ о назначении руководителем Государственного управления делами зашкваренного Сергея Борзова, который ранее был и.о. главы ведомства и участвовал во многочисленных коррупционных схемах.

В частности, Борзов отжал в свою собственность государственную квартиру за 10 лямчиков, а также вовсю занимался распределением элитной недвижимости нужным людям.

Согласно опубликованному на сайте президента указе, Борзов будет возглавлять ГУД пять лет. В то же время, не смотря на то, что чиновник вполне отлично себя чувствовал при "злочинному режимі" Порошенко, его кандидатура мила и Зеленскому.

Видимо, за счет того, что ранее Борзов был КВНщиком и выступал в "Винницких перцах". Жена нынешнего главы ГУД, Ирина Борзова, победила на мажоритарном округе в Виннице, а баллотировалась, само собой, от "Слуги народа". Ее же отец, Наум Баруля, является одним из руководителей шоу "Лига смеха".

Более того, новоиспеченный нардеп вместе с зятем главы ГУД владеют компаней "Профіль-Н" в Судаке. После оккупации Крыма ее переригистрировали по законам страны-оккупанта. Согласно бухгалтерским отчетам, друзья Зеленского, заплатили в российский бюджет почти 275,4 тысячи рублей налогов только лишь в 2017 году.