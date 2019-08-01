война на Донбассе Борис Джонсон Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Главой Госуправления делами стал экс-КВНщик с женой из Слуги народа и зятем из Лиги смеха

16:20
Зеленский сделал Сергея Борзова главой ГУД - фото 1
Зеленский сделал Сергея Борзова главой ГУД

Президент Украины подписал указ о назначении руководителем Государственного управления делами зашкваренного Сергея Борзова, который ранее был и.о. главы ведомства и участвовал во многочисленных коррупционных схемах.

В частности, Борзов отжал в свою собственность государственную квартиру за 10 лямчиков, а также вовсю занимался распределением элитной недвижимости нужным людям.

Зеленский уволил главу Госуправления делами

Согласно опубликованному на сайте президента указе, Борзов будет возглавлять ГУД пять лет. В то же время, не смотря на то, что чиновник вполне отлично себя чувствовал при "злочинному режимі" Порошенко, его кандидатура мила и Зеленскому.

Видимо, за счет того, что ранее Борзов был КВНщиком и выступал в "Винницких перцах". Жена нынешнего главы ГУД, Ирина Борзова, победила на мажоритарном округе в Виннице, а баллотировалась, само собой, от "Слуги народа". Ее же отец, Наум Баруля, является одним из руководителей шоу "Лига смеха".

Более того, новоиспеченный нардеп вместе с зятем главы ГУД владеют компаней "Профіль-Н" в Судаке. После оккупации Крыма ее переригистрировали по законам страны-оккупанта. Согласно бухгалтерским отчетам, друзья Зеленского, заплатили в российский бюджет почти 275,4 тысячи рублей налогов только лишь в 2017 году.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Нацгвардейцы будут патрулировать города Украины на постоянной основе - фото 1
Аваков вывел бойцов Нацгвардии на улицы страны
15:40
Луценко в отпуске: где отдыхает генпрокурор - фото 1
Луценко в отпуске: где отдыхал генпрокурор
14:26
"Зеленый" Кабмин: когда сформируют новое правительство? - фото 1
"Зеленый" Кабмин: когда сформируют новое правительство?
13:55
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...