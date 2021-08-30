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Главные отличия гайковерта и шуруповерта

16:47
Главные отличия гайковерта и шуруповерта - фото 1

Для работы с крепежными элементами используется разнообразный электроинструмент. Гайковерт предназначен для работы с гайками и болтами. С помощью такого оборудования легко и быстро можно справиться даже с заржавевшими соединениями.

Всегда можно купить гайковерт, если предстоит ремонт техники, оборудования. Большой выбор электроинструмента представлен на OLX.

Шуруповерт и его отличия

В отличие от предыдущего устройства, шуруповерт необходим для работы с саморезами или шурупами. То есть насадка заметно отличается. Если для гайковерта это насадка шестигранник соответствующего типа, то для шуруповерта – бита.

С помощью биты-насадки появляется возможность работать с шурупами, саморезами и другими видами креплений. Но вкрутить или выкрутит болт с помощью такого инструмента не получится.

Важное отличие между двумя типами устройств – мощность. Гайковерт считается более мощным, поэтому требует некоторых навыков работы. Этот инструмент может быть:

  • гидравлическим;
  • бензиновым;
  • пневматическим.

Вместо биты используется стержневая головка. Гайковерт в разы мощнее своего конкурента. С его помощью не составит труда раскрутить любой болт или гайку. Использование обычных гаечных ключей не всегда уместно. Во-первых, иногда просто нет места для использования гаечного ключа.

Во-вторых, с помощью ключа нельзя создать такое усилие, поэтому прикипевший болт или гайку ослабить проблематично.

Различия в размерах

Большинство шуруповертов – компактные устройства. Они не больше обычной электродрели. В отличие от них, приспособления для работы с болтовыми соединениями намного крупнее: некоторые особо мощные модели сможет поднять не каждый человек. Естественно, такие габаритные устройства не только весят больше, но и обладают высокой мощностью.

Без инструмента невозможно обойтись при ремонте и обслуживании разнообразной техники. Легковые автомобили, грузовики, коммерческий транспорт, корабли и самолеты имеют тысячи болтовых соединений. Поэтому для успешного ремонта потребуется гайковерт.

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