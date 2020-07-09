Главе Фонда госимущества предложили взятку, но что-то пошло не так

Главе Фонда госимущества предложили взятку, но что-то пошло не так

Главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко пытались вручить взятку в особо крупном размере. Это вторая попытка подкупить чиновника.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачили «на горячем» особу, которая пыталась за 800 тыс. долл. США подкупить голову Фонда государственного имущества Украины, чтобы тот назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продлил действие договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией", - говорится в сообщении.

Как уточняет НАБУ, злоумышленник успел передать лишь первую часть транша в размере 200 тысяч долларов. На данный момент он задержан в порядке ст. 208 КПК Украины. Следственные действия по делу продолжаются.

Напомним, что…

Это далеко не первая взятка, предложенная нынешнему главе Госимущества. 29 января 2020 г. детективы НАБУ задержали трех особ, пытавшихся подкупить Дмитрия Сенниченко за $5 млн.