Владимир Зеленский Карантин в Украине Пленки Деркача война на Донбассе Досье

Главе Фонда госимущества предложили взятку, но что-то пошло не так

Вчера, 20:46
Главе Фонда госимущества предложили взятку, но что-то пошло не так - фото 1
Главе Фонда госимущества предложили взятку, но что-то пошло не так

Главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко пытались вручить взятку в особо крупном размере. Это вторая попытка подкупить чиновника.

СБУ схватила на взятке чиновника "Укроборонпрома"

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачили «на горячем» особу, которая пыталась за 800 тыс. долл. США подкупить голову Фонда государственного имущества Украины, чтобы тот назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продлил действие договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией", - говорится в сообщении.

Главе Фонда госимущества предложили взятку, но что-то пошло не так - фото 202540

Как уточняет НАБУ, злоумышленник успел передать лишь первую часть транша в размере 200 тысяч долларов. На данный момент он задержан в порядке ст. 208 КПК Украины. Следственные действия по делу продолжаются.

Главе Фонда госимущества предложили взятку, но что-то пошло не так - фото 202541

Напомним, что…

Это далеко не первая взятка, предложенная нынешнему главе Госимущества. 29 января 2020 г. детективы НАБУ задержали трех особ, пытавшихся подкупить Дмитрия Сенниченко за $5 млн.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
НАБУ САП Фонд Госимущества взятка Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Зеленский живет в элитной резиденции: На ее обслуживание ушли госсредства - фото 1
Зеленский живет в элитной резиденции: На ее обслуживание ушли госсредства
Вчера, 23:11
Пожары на Луганщине: Спасатели обуздали стихию - фото 1
Пожары на Луганщине: Спасатели обуздали стихию
Вчера, 19:55
Facebook уничтожил сетку пиар-страниц Порошенко - фото 1
Facebook уничтожил сетку пиар-страниц Порошенко
Вчера, 15:48
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30