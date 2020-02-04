Экс-замминистра Бернацкой избрали меру пресечения: Раскрыты детали

18:20 04 февраля,

Экс-замминистра Бернацкой избрали меру пресечения: Раскрыты детали

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-замминистра юстиции Наталье Бернацкой.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения бывшей первой замминистра юстиции в виде залога в размере 7 млн гривен. Также на подозреваемую возложены обязанности: прибывать к следователю (детективу), прокурору и в суд по первому вызову; уведомлять следователя (детектива), прокурора или суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве; сдать органам Государственной миграционной службы Украины паспорта для выезда за границу", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в январе 2020 г. Офис генерального прокурора составилиподозрения на экс-нардепа из "Народного фронта" Георгия Логвинского и экс-замминистра юстиции Наталью Бернацкую. По данным источника, подозреваемые в 2015-2016 гг. нанесли ущерб государству на 54 млн грн. Больше читайте по ссылке.