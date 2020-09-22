Глава НАПК пожаловался на политические преследования из-за изобличения главы ГБР

Главу НАПК прессуют из-за адвоката Януковича

Во вторник, 23 сентября, руководитель Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Александр Новиков заявил о том, что подвергся политическим репрессиям из-за своей работы против представителей Зе команды.

Об этом на своей странице в Facebook написала шеф-редактор новостей 24 канала Елена Трибушная.

По ее словам, после официального заявления НАПК о том, что в назначении адвоката Януковича Александра Бабикова заместителем главы ГБР, которое расследует дела Майдана, присутствует коррупционное преступление. Вместо того, чтобы уволить работавшего с конфликтом интересов персонажа, власти начали преследование председателя НАПК.

"Это происходит уже в четвертый раз за несколько месяцев. Лерос обнародует пленки Ермака - на допрос вызывают не Ермака, а Лероса. Бутусов обнародует информацию о сливе на совещании в ОП операции вагнеровцев - на допрос вызывают не участников совещания, а Бутусова. Даже когда Богдан наговорил о 13 пунктах Ермака - на допрос вызывают не Ермака, а Богдана, - отметила Трибушная. - Владимир Александрович, ваш второй председатель ОП тоже сломался. Там у вас где-то пылится пачка заявлений на увольнение, которые писали якобы все наперед. Подписывайте. Пока поломанный Ермак не доломал все то, что еще осталось работающим в стране. Вместе с тем, что осталось от вашего рейтинга. Или друзья и друзья друзей закончились? Можно попробовать вместо друзей кого вменяемого. Хуже не будет. Уже".

Напомним, не так давно Государственное бюро расследований возглавил новый руководитель – Алексей Сухачев - "нищий" соратник Венедиктовой из Харьковской юридической академии, у которого якобы вообще нет недвижимости. При этом у главы ГБР в е-декларации красуются Toyota Camry, купленная по заниженной цене в 226 тысяч гривен. У жены же правоохранителя - Lexus за 420 тысяч.