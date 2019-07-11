Глава Генштаба Хомчак признался, что Зеленский опять всех обманул

Руслан Хомчак утверждает, что проходы судов через Керченский пролив еще будут

Президент Украины, будучи лишь кандидатом на эту должность, лихо апеллировал к Петру Порошенко по поводу захвата украинских моряков в Керченском проливе. При этом Зеленский намекал, что бойцов буквально отправили в плен, а при его правлении никаких переходов из Черного моря в Азовское не будет.

Подобные заявления делали и представители штаба Зе команды. Только вот, как оказалось, позиция военных по этому поводу с избранием нового президента не поменялась.

Даже не смотря на то, что советник Зеленского Иван Апаршин бредил ненужностью охраны Азовского моря, в Генштабе необходимость усиления контроля в нашей морской зоне видят.

В интервью "Новинарне" назначенный президентом начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак подтвердил о намерениях высшего руководства и дальше проводить корабли через Керченский пролив.

- Конкретно в эту секунду новые походы судов ВМС не запланированы. Но, в целом, конечно, мы не отказываемся от этой практики. Однозначно будем перебрасывать суда, поскольку Керченский пролив − наш, как бы россияне не кричали, что он их, - подчеркнул генерал.

Напомним, 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

28 января стало известно, что раненых украинцев, захваченных русскими в Черном море, перевели из медчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

А уже в конце мая Международный трибунал ООН принял решение о том, что русские должны немедленно и безоговорочно освободить украинских моряков, а также вернуть нашей стране катера и бускир. Тем самым судьи признали, что русские грубо нарушили международное законодательство, а украинские корабли проходили по нейтральной морской зоне. Впрочем, возврат моряков пока не состоялся, а террористы продолжают шить им уголовные дела за несуществующие преступления. Тем не менее, вскоре всех пленных могут отпустить, поскольку Путину нужны преференции в ходе политических переговоров.