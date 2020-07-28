Глава ГБР стал фигурантом уголовного дела

Соколова могут посадить. Но вряд ли

Детективы НАБУ открыли производство против исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Александра Соколова.

Об этом свидетельствует ответ НАБУ на запрос издания "Українські новини".

Согласно документу, подчиненные Сытника расследуют возможное совершение коррупционных преступлений и.о. главы ГБР.

- Национальное антикоррупционное бюро выполнило решение Высшего антикоррупционного суда. Уполномоченными лицами НАБУ внесены данные в Единый реестр досудебных расследований о возможном совершении уголовного правонарушения исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований, - сказано в ответе.

В то же время в НАБУ не пояснили, по какой статье открыли уголовку против Соколова.

Как известно, 2 июня в антикоррупционное бюро поступило заявление о том, что действующий глава ГБР нанес существенный вред государственным интересам, что повлекло тяжкие последствия. Речь шла о правонарушениях, которые описаны в части второй статьи 364 УК Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением".

Уголовку правоохранители открыть отказались, поскольку Соколов находится под фактической защитой Зе команды. Впрочем, в высшем антикоррупционном суде посчитали, что детективы НАБУ все же должны выполнять свои обязанности и расследовать коррупционные престуления, а не только заигрываться в политические дела.