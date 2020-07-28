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Глава ГБР стал фигурантом уголовного дела

21:00
Соколова могут посадить. Но вряд ли - фото 1
Соколова могут посадить. Но вряд ли

Детективы НАБУ открыли производство против исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Александра Соколова.

Об этом свидетельствует ответ НАБУ на запрос издания "Українські новини".

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Согласно документу, подчиненные Сытника расследуют возможное совершение коррупционных преступлений и.о. главы ГБР.

- Национальное антикоррупционное бюро выполнило решение Высшего антикоррупционного суда. Уполномоченными лицами НАБУ внесены данные в Единый реестр досудебных расследований о возможном совершении уголовного правонарушения исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований, - сказано в ответе.

Глава ГБР стал фигурантом уголовного дела - фото 203307

В то же время в НАБУ не пояснили, по какой статье открыли уголовку против Соколова.

Как известно, 2 июня в антикоррупционное бюро поступило заявление о том, что действующий глава ГБР нанес существенный вред государственным интересам, что повлекло тяжкие последствия. Речь шла о правонарушениях, которые описаны в части второй статьи 364 УК Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением".

Уголовку правоохранители открыть отказались, поскольку Соколов находится под фактической защитой Зе команды. Впрочем, в высшем антикоррупционном суде посчитали, что детективы НАБУ все же должны выполнять свои обязанности и расследовать коррупционные престуления, а не только заигрываться в политические дела.

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