Глава ЦИК обвинил ОПУ в давлении: Там все забавно отрицают

Глава ЦИК обвинил ОПУ в давлении: Там все отрицают

Глава ЦИК Украины Олег Диденко обвинил людей Офиса президента Украины в попытке устранить его с занимаемой должности.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде" и "zn.ua".

"В СМИ и раньше распространялась информация о том, что председатель Офиса президента Андрей Ермак недоволен моим пребыванием в должности председателя ЦИК. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что у меня не было личной встречи с ним. Что касается распространенной информации о встрече в Офисе президента с членами ЦИК, то эта информация соответствует действительности частично. Могу подтвердить, что от людей, приближенных к Офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками о возможных негативных последствиях в случае отказа", - рассказал Диденко.

Олег Диденко

В свою очередь Офис президента Украины отвергает любые обвинения Диденко.

"Просто проверьте - не было встреч в Офисе президента или где-то еще с членами ЦИК, как об этом "сообщил" сайт zn. ua. Никаких команд, попытки вмешаться или иного подобного общения с членами ЦИК - всего этого не было. Ваши источники вас обманули", - заявили в ОПУ и подчеркнули, что ЦИК является независимым органом.

При этом сам тон заявления Офиса президента очень инфантильный и явно не соответствует уровню организации. Возможно, его в сердцах написала сама Юлия Мендель, известная своими многочисленными ляпами.

Заявление ОП, написанное в стиле школьного сочинения

"Центральная избирательная комиссия является независимым органом и как институт имеет все, что необходимо для самостоятельной работы. Если кому-то нужен скандал, то вы хотя бы материалы для «рисования» скандалов подбирайте тщательно, а то даже как-то неинтересно", - добавила пресс-служба президента.