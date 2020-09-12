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Глава Черниговской ОГА подал в отставку: Причина вас удивит – ВИДЕО

19:04
Глава Черниговской ОГА подал в отставку: Причина поражает – ВИДЕО - фото 1
Глава Черниговской ОГА подал в отставку: Причина поражает – ВИДЕО

Глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко подал в отставку.

"Слуги народа" заговорили об отставке министров экономики и финансов

Об этом политик написал в Facebook.

"Хочу сообщить вам важную информацию, которую хотел бы, чтобы вы узнали именно от меня. Я подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской ОГА. Основная причина - это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый председатель ОГА, не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла", - заявил Прокопенко.

Как уточнил чиновник, он не желает вредить президенту Владимиру Зеленскому.

"Любой конфликт вредит обеим сторонам, а в нашем случае - он может навредить Президенту и нашей политической силе. Поэтому я не буду его углублять", - подытожил политик.

Для справки

Андрей Прокопенко – украинский политик. Ранее возглавлял комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры. На выборах в Раду 2019 г. возглавлял одесский областной штаб "Слуги народа".

1 ноября 2019 г. был назначен главой Черниговской ОГА.

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