Гибель MH17: Нидерланды отказали РФ в просьбе судить преступников

Гибель MH17: Нидерланды лишили РФ права судить преступников

Нидерланды отклонили инициативу Москвы по уголовному преследованию трех россиян, подозреваемых в гибели лайнера MH17 в июле 2014 г.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFERL.

По словам министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса, в октябре 2019 г. Кремль предложил рассмотреть вопрос о передаче права уголовного преследования виновников гибели MH17.

"Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландскими властями уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание", - заявил Ферд Грапперхаус, добавив, что суд над подозреваемыми "является важным шагом в установлении истины

Напомним, что по данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года являются россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот").

Все подозреваемые на данный момент проживают в России.