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Пять стран потребовали у Ирана компенсации за сбитый "Боинг" МАУ

Вчера, 22:20
Канада, Афганистан, Великобритания, Украина и Швеция будут давить на иранское правительство - фото 1
Канада, Афганистан, Великобритания, Украина и Швеция будут давить на иранское правительство

В четверг, 16 января, премьер-министры Украины, Канады, Афганистана, Великобритании и Швеции обратились к властям Ирана с совместным заявлением, которое касается крушения рейса PS752, который 8 числа был сбит ракетами "земля-воздух".

Главы правительств пяти стран, чьи граждане погибли в результате атаки ПВО по "Боингу" Международных украинских авиалиний, потребовали от Тегерана выплаты компенсаций за роковую ошибку военных.

Офис генпрокурора: Иран не сотрудничает по делу PS752

Решение обратиться к Ирану с требованием о компенсации было принято на встрече в Лондоне, которое состоялась сегодня.

Кроме выдвижения официальных условий, премьер-министры также призвали власти виновной в крушении станы провести "тщательное, независимое и прозрачное международное расследование, чтобы определить причины катастрофы и установить всех причастных к ней".

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.

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