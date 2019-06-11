ГЕНОмодифицированные: Как Партия мэров сливалась под «Оппоблок»

Делам не доверяют, но на выборы идут

Обозреватель «Без Табу» продолжает наблюдение за главным хамелеоном отечественного политикума. Мэр Одессы не перестает удивлять – теперь он бросил Петра Порошенко и решил вернуться к соратникам по Партии регионов.https://cdn1.img.ukraina.ru/images/102377/97/1023779777.jpg

В украинской политике все меняется настолько стремительно, что материал, который начинают писать за полдня до публикации, устаревает в считанные часы. Еще в конце мая появились первые очертания симбиоза двух Ген. Еще через несколько дней союз Труханова и Кернеса на обломках «Відродження» благословил «консультант» Игорь Коломойский. Проходит еще некоторое время, и Геннадий Труханов сдает более старшему коллеге название партии «Доверяй делам», меняет красный цвет на зеленый. Посыл понятен – партия мэров не может, вроде как, идти против власти. Или может?..

Труханов и Кернес в цветах Зе-команды, которые вовсе не Зе-команда / УП

Конец прошлой недели. Как гром среди ясного неба объединение ахметовского крыла «Оппоблока» (того самого, что на президентских выборах сделал ставку на нерейтингового Вилкула, а сейчас далеко от 5-типроцентного барьера) с новосозданной харьковско-одесской «Доверяй делам». Первая реакция – Коломойский с потрохами продал толком не родившийся проект Ринату Ахметову.

Любопытно, что в минувшую пятницу, когда в столице заявляли о воссоединении (а на самом деле - возвращении Кернеса в ряды экс-регионалов), Труханова на встрече не было. Причем, не из-за дела «государственной важности».

Политические лузеры у моста, который ведет к Трухановому острову

Геннадий Труханов ни в какую не хотел объединения со своим прошлым. Он всячески отмежевывался последние пять лет от георгиевских ленточек, от сине-белых разнарядок, его почти перестали волновать вопросы языка, церкви и декоммунизированных улиц. Труханов воевал с представителями «Оппоблока» в Одессе, которые справедливо кололи его во всех больные места. Изначально объединительный съезд назначили на воскресенье 9 июня, но мэр Одессы всё еще не понимал зачем ему это нужно. В итоге он все-таки привез своих депутатов, приехал сам, что-то рассказал о правах местного самоуправления и вынужден был хлопать этому бредовому спичу Михаила Добкина.

Добкин зачитыает немножко по-дебильному написанную речь:

Нет, ваш автор не собирается делать из Труханова мэра-патриота, резко ставшего на путь истинный. Просто на протяжении всего съезда не покидало ощущение, что Геннадий Леонидович не понимает, куда попал, да еще и группу поддержки свою привез (те самые ребята, что поддерживали его в суде). Место в десятке «Оппоблока» (даже бренд «Доверяй делам» не оставили) Озопулосу ни к чему. Он сам пояснил, что в любом случае останется в мэрском кресле. Но идя от оппозиции Труханов обрек себя на сложные отношения с Администрацией президента в самом близком будущем. Здесь бы мэру Одессы не мешало быть последовательным. Всю каденцию он так или иначе поддерживал Петра Порошенко. За месяц до выборов вообще памятник поставил тогдашнему гаранту при жизни.

Труханов лебезит перед Порошенко:

Это не значит, что после выборов Труханов должен был бежать в партию «Европейская солидарность». Просто было бы логично, если бы «одесское лобби» Капитан обеспечивал, находясь ближе к окружению президента. Нет, это не подхалимаж. Просто, когда мэр крупного города уходит в оппозицию к президенту, который еще месяца не проработал, это немного странно. К слову, похожее отношение и где-то даже брезгливость автор испытывает и к другим мэрам, которые примкнули к этому полумертвому проекту (всего там таковых пять).

Поступок Труханова удивителен еще и тем, что буквально за несколько дней до съезда в Харькове одесский мэр расставил все точки над «ё»:

«Чтобы Одесса продвигалась вперед, я готов вести переговоры со всеми без исключения, с тем, кто конструктивен и кто сможет помочь. Я не имею права сегодня следовать за своими политическими амбициями, и от моего участия в том или ином проекте зависит получение субвенций, получения других средств на город, поэтому мэр должен выстраивать отношения с государственной властью партнерские. Я не представляю, как может работать мэр, находясь в оппозиции».

Труханов дает зуб, что не пойдет в оппозицию / Думская

Может, этот жест означает, что Геннадий Леонидович готов покинуть насиженное мэрское кресло? Ему упрямо стучат в телефонную будка, намекая, что время пришло? Развязка этого запутанного триллера совсем близка.

Василий Бондаренко, Без Табу