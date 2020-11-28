Геноцид в обмен на Рейх: Что общего между Голодомором и Северным потоком

Альфрид Крупп избежал справедливого наказания / globallookpress.com

В трагическую годовщину Голодомора - геноцида украинцев, организованного Кремлем, автор Без Табу напоминает о том, почему он стал возможен, а также проводит параллели с современными нам событиями.

Казалось бы, что общего может быть между Голодомором и “Северным потоком” кроме того, что обе этих затеи направлены по сути против Украины? Не поверите, но речь о явном немецком следе. Осознать это позволяет изучение очередной порции недавно рассекреченных документов времен правления Сталина в СССР. Как бы на Западе ни побаивались «советскую Россию», но рано или поздно жажда самоутверждения и дополнительной прибыли превосходила соображения стратегии.

Принято считать, что барон Густав Крупп, один из наиболее видных германских промышленников, до последнего выступал против нацистов. И лишь Гитлеру в личной беседе 20 февраля 1933 года удалось склонить его на свою сторону обещаниями властных полномочий в обмен на финансирование перевооружения. Дальше все пошло как по маслу – новоявленная нацистская Германия стала наращивать военную мощь, а Крупп не остался внакладе, поскольку к работе на его привлекались узники концлагерей, военнопленные и прочие подневольные личности.

На самом деле все было не совсем так - завязка приключилась еще в конце двадцатых. После поражения в Первой мировой войне и подписания Версальского мирного договора немцы лишились возможности иметь хоть какую-то боеспособную армию. Барон Крупп, мечтавший развивать направление тяжелой техники, откровенно заскучал, работая на нужды мирной промышленности. В Веймарской республике правили социал-демократы, жизнь была до неприличия скучной, пока на горизонте не возник усатый диктатор с Востока.

Сталин как раз расправился с очередными по счету политическими оппонентами и намеревался уничтожить зажиточное крестьянство как классового врага, которое наиболее массово было представлен в Украине.

Миллионы украинцев стали жертвами заговора Кремля и немецких промышленников

Именно для этого сумрачные советские гении разработали программу коллективизации. Но вот беда: в государствах, власть в которых захватили люмпены, экономика и промышленность резко начинают хромать на обе ноги. Имевшихся внутренних ресурсов было недостаточно для обеспечения колхозов необходимой сельхозтехникой, а без нее затея становилась мертворожденной.

Круппу, который ранее имел опыт сотрудничества с СССР, предложили наладить производство тракторов с дальнейшей перспективой взаимодействия по части милитаризации. Понимая, что при текущих раскладах можно получить кое-что еще, промышленник попросил Кремль надавить на немецких товарищей по партии, которые чересчур сблизились с ненавистными социал-демократами. Советская сторона в ответ вопросила, осознает ли магнат, что этот ход возвысит и без того стремительно встающего с колен Гитлера. Но на деле, похоже, судьба нацистов не волновала никого, и стороны ударили по рукам.

Что было дальше, известно всем. В рядах германских левых, которые еще 1 мая 1928 года прошлись совместной демонстрацией по Берлину, случился раскол. Архитектором раскола был Сталин. Следующий день солидарности трудящихся вошел в историю как Кровавая маевка из-за массовых провокаций и побоища коммунистов с полицейскими. Где-то здесь социал-демократы и начали терять завоеванные позиции. Победа национал-социалистов на парламентских выборах 1933 года и превращение Веймарской республики в Третий Рейх стали закономерным финалом преступного замысла.

Густав Крупп ведет многоходовку

В Советском Союзе, в свою очередь, удалось существенно увеличить урожай зерновых и постепенно наладить производство своей уже техники. Для Сталина это стало отличным поводом увеличить квоты на отъем зерна у крестьян до драконовского уровня под предлогом продажи дружественным государствам и товарищам по Интернационалу. А для отвода глаз еще и объемы неурожая в 1931-33 годах существенно преувеличили. Украинское село, оставшееся в сложившихся условиях без крошки хлеба, было уничтожено как класс - погибли миллионы людей. А выжившие либо были сосланы или расстреляны из-за нарушения, скажем, «закона о трех колосках», либо батрачили на тоталитарный режим за трудодни в последующие четверть века.

Впрочем, советская власть охотно жертвовала не только своими подданными. Коммунистов Германии Москва сознательно сдала как стеклотару. В Кремле понимали, что «коричневые» после прихода к власти одними из первых расправятся именно с «красными». В итоге все пришло к войне, в которой ставшие соперниками первоначальные союзники в сущности были вооружены одними и теми же людьми. Пиррова победа в ней досталась тому, кто меньше ценил (если ценил вообще) человеческий ресурс. Но правда еще и в том, что за отдельных фигурантов этой истории победители даже во время Нюрнбергского процесса стояли горой.

Пакт Молотова-Риббентропа - сговор двух диктаторов

Дело в том, что Густав Крупп к моменту нападения Германии на СССР после инсульта стал недееспособным и передал дела сыну Альфриду. После поражения Германии Круппа-старшего специальная комиссия сочла не подлежащим суду по состоянию здоровья, а вот младшего уберегла от скамьи подсудимых Москва при поддержке Франции. Ненадолго, конечно, ведь американцы в 1948 году его все равно осудили. Но вышло все же показательно.

Спустя многие десятилетия людям, занявшим место прежних великих промышленников в экономике Германии, стоило бы хорошенько подумать, прежде чем ввязываться в кремлевскую авантюру со второй очередью “Северного потока”. Но ошибки покойного барона, видимо, никого ничему не научили.

Виталий Могилевский, Без Табу

Материал впервые опубликован на БЕЗ ТАБУ в ноябре 2018 года​