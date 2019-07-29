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Гелетей купил крутой Mercedes. За несколько миллионов – ФОТО

Вчера, 20:30
Гелетей купил крутой Mercedes. За несколько миллионов – ФОТО - фото 1
Гелетей купил крутой Mercedes. За несколько миллионов – ФОТО

Не так давно Валерий Гелетей был уволен с должности главы УГО. Судя по всему, по его финансам это не сильно ударило. Иначе как объяснить покупку машины за несколько миллионов?

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Новенький Mercedes-Benz G63 AMG за 3,7 млн грн появился в обновленной декларации генерала от 12 июля 2019 года. Согласно источнику, Гелетей приобрел новую машину 10 июля у частного лица - Семергей Людмилы.

Гелетей купил крутой Mercedes. За несколько миллионов – ФОТО - фото 185086

Причем вполовину меньше рыночной стоимости. Новое авто соответствующей марки стоит не меньше 6 млн грн.

Гелетей купил крутой Mercedes. За несколько миллионов – ФОТО - фото 185085

Отметим, что не один лишь Гелетей любит красивые авто. Футбольный клуб Игоря Суркиса закупил несколько иномарок. Все ради спорта и победы, конечно же.

Весной 2018 года "Динамо" приобрело, на минуточку (!), сразу три иномарки концерна "Mercedes" за 1,5 млн долларов, сообщают "Наши гроши".

За столь внушительную сумму кроме "стандартного" "Mercedes-Benz" (203 тыс. долл) динамовцы "умудрились" получить от немецкой фирмы "R-Company GmbH" два бронированных S650 Maybach Guard стоимостью 693 тыс и 680 тыс «зеленых» соответственно.

И что немаловажно, броневики возглавили рейтинг самых дорогих мерседесов, импортированных в Украину в 2018 году.

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