В ГБР не нашли конфликта интересов у адвоката Януковича, которому хотят дать дела Майдана

Дела Майдана отдадут адвокату Яныка

И без того нездоровая правоохранительная система, которую годами выстраивали под себя власть имущие, продолжает загнивать и разлагаться. Только используют ее уже новые "старые" лица, вернувшиеся в Украину после победы Зеленского.

После того, как Зе команда решила перезапустить явно зашкварившееся буквально за год Государственное бюро расследований, ведомство заполонили адептами Портнова и Януковича.

Рассказывая о "необходимости усилить расследования дел Майдана", генпрокурор Рябошапка содействовал выходу всех убийц Небесной сотни из-под стражи, а новая директор ГБР Ирина Венедиктова едва ли не первым делом назначила себе заместителем Александра Бабикова, бывшего адвоката беглого экс-президента.

Более того, явно нечистому на руку правоохранителю решили вручить как раз расследование преступлений, совершенных против активистов Революции достоинства. Против этого выступали и юристы пострадавшей стороны, и семьи погибших героев, и общественность. Впрочем, руководству ГБР наплевать на то, как будут вести дела - им нужно посадить в кресло Бабикова, причем однозначно с какой-либо целью.

Для этого даже добились вердикта конкурсной комиссии ГБР, которая "не выявила у него конфликта интересов", хотя таковой виден невооруженным глазом. Бабиков дружит с судьями, которые фигурируют в материалах дел, кроме того, он долгое время защищал преступников, которые также в них проходят.

"Адвокат связан своей позицией, которую он формировал и отстаивал, на которой настаивал, представляя и защищая интересы своего клиента. И если адвокат подозреваемого становится руководителем следователей, которые расследуют это дело, то это прямой конфликт интересов. Это очевидный знак, что следствия не будет", - заявила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская.

Возмущены предстоящим назначением и сами родные погибших, которые называют поступок Венедиктовой и деятельность ГБР в целом "плевком в лицо тем, кто потерял своих родственников".