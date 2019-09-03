Скандального Семочко наконец-то уволили с военной службы

Семочко окончательно турнули из СВР

Экс-первый заместитель Службы внешней разведки, чья жена является гражданкой России, Сергей Семочко больше не числится военнослужащим. Указ о его увольнении был подписан на прошлой неделе, а опубликован во вторник, 3 сентября.

По данным источников издания "Цензор.НЕТ", уволил зашкваренного экс-руководителя разведки не менее "залетный" персонаж Владислав Бухарев.

По сути, единственная разница между Семочко и Бухаревым заключается в том, что один является представителем команды Порошенко, а другой - Зеленского. Если у Семочко родственники-граждане России, то Бухарев награжден медалью ФСБ, владеет элитной недвижимостью в Крыму по соседству с действующим президентом Украины.

Как утверждает собеседник издания, указ об увольнение бывшего первого зама СВР подписали 30 августа.

Напомним, в июне Бухарев заявил, что Порошенко полностью не уволил Семочко полностью:

"Петр Алексеевич на самом деле слукавил, Семочко де-факто находится на воинской службе в распоряжении Службы внешней разведки. Объявил об увольнении – но не уволил. Ну что ж, будем решать эту проблему".

Напомним, скандал с Семочко случился осенью 2018 года, когда у семьи заместителя главы внешней разведки нашли элитную недвижимость, вертолет и внедорожник. При этом восемь ближайших родственников деятеля оказались русскими.