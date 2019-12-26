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ГБР провело обыски у экс-главы ЦИК и бывшего нардепа от БПП

08:40
У Грановского провели обыск - фото 1
У Грановского провели обыск

Детективы государственного бюро расследований ворвались в дома Александра Грановского и бывшей главы ЦИК Татьяны Слипачук. Под раздачу попали и адвокаты юридической фирмы Equity.

Следственно-оперативным действиям уже не находящиеся во власти бывшие чиновники обязаны заявлению "слуги народа" Александра Куницкого, который накатал кляузу на своего бывшего оппонента по мажоритарному округу.

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Все дело в том, что Куницкий стал нардепом "незаконно". Он не жил в Украине последние пять лет перед выборами, а когда члены ЦИК снимали его с выборов, представитель Зе команды шёл в суд, где переписывали реальность и признавали несуществующий факт проживания кандидата в стране.

Тем не менее, "слуга народа" усмотрел в снятии его с выборов злой умысел тогда ещё представителя БПП Александра Грановского. Якобы соратник Порошенко "допустил превышение служебных полномочий и добился снятия своего конкурента с выборов".

Правда, благодаря служителям Фемиды и прикрытию от "1+1", где заявили, что Куницкий "находился в длительной командировке, адепт Зеленского все же стал нардепом, после чего и написал заявление в ГБР с просьбой преследовать своих обидчиков.

В октябре детективы ГБР отвлеклись от дел против Петра Порошенко и начали производство по Грановскому. Вчера к нему пришли с обыском.

Официальных данных о следственно-оперативных действиях у бывшего нардепа ещё нет, но в пресс-службе ведомства информацию об их проведении подтверждают.

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Александр Грановский Обыск ГБР Выборы в Раду 2019 Новости
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