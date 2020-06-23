ГБР провело обыски в мэрии Одессы: Названа причина

ГБР провела обыски в мэрии Одессы: Названа причина

Следователи ГБР провели обыски в Одесском городском совете. Чиновников учреждения подозревают в коррупции при закупке онлайн-учебников.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

По данным следствия, 18 июня 2018 года чиновники департамента экономического развития Одесского горсовета провели тендер на закупку онлайн-учебников, которые находились в свободном доступе.

Злоумышленники заключили договор с частным предприятием и потратили 13 млн 900 грн. Эти расходы переводились на счета подконтрольных компаний, после обналичивались и распределялись между преступниками.

На данный момент следователи ГБР проводят 16 обысков по месту работы и жительства участников преступной схемы. По факту правонарушения открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности.

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