ГБР пришла с обыском к самому агрессивному адепту Порошенко

К Бирюкову пришли с обыском

В среду, 26 июня, детективы государственного бюро расследований ворвались для проведения следственно-оперативных действий к одному из вернейших соратников экс-президента Юрию Бирюкову.

С чем связаны обыски у известного волонтера, которого Порошенко сделал своим советником, неизвестно.

Впрочем, в партии экс-президента "Европейская солидарность" говорят о политическом давлении, чем, скорее всего, обыски и являются.

По крайней мере, официально Бирюкову никаких подозрений не выдвигали. Кроме того, должность агрессивного "порохобота" не предусматривала материальную ответственность.

По какому именно уголовному делу проходит кандидат в депутаты от переименнованной в "Европейскую солидарность" БПП, неизвестно.

Юрий Бирюков, как известно, стал одним из самых известных волонтеров, который в числе первых наладил массовые поставки снаряжения бойцам добробатов и ВСУ на Донбасс в 2014-м году.

Благодаря своей деятельности он стал сначала советником Петра Порошенко, а затем - советником министра обороны Степана Полторака.

За почти пять лет своей работы на госслужбе Бирюков отметился способностью не только влиять на положительные сдвиги в армии, но и отрицать очевидное, а также агрессивно отбеливать репутацию Порошенко.