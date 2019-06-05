Жена мента-убийцы обвинила в смерти Кирилла Тлявова его же родителей

Менты и их родственники не считают себя виновными в убийстве ребенка

Цинизм, которым наделены считающие себя небожителями менты, судьи, депутаты, их жены и отпрыски, воистину зашкаливает. А от истории с убийством пятилетнего мальчика и реакцией на произошедшее со стороны руководства МВД, самих убийц и их родственников, волосы становятся дыбом.

Жена полицейского Владимира Петровца, который проходит по делу об убийстве малыша в качестве подозреваемого, обвиняет в гибели Кирилла Тлявова не своего супруга, а родителей лишенного жизни мальчика.

С таким заявлением Ольга Петровец без зазрения совсести выступила в среду, 5 июня, в день похорон убитого. Логика жены мусора предельно проста: пока ее пьяный благоверный со своими дружками развлекался стрельбой, представители быдла должны были сидеть по своим домам.

- Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке. Считаю акции протеста проплаченными, - объявила Петровец, не забыв подчеркнуть, что "не знает, кто именно стрелял в ребенка".

Как известно, пятилетний пострадавший Кирилл Тлявов поступил в реанимацию Переяслав-Хмельницкой городской больницы 31 мая с тяжелой черепно-мозговой травмой. Никто не подозревал, что в мальчика стреляли, а игравшие с ним в момент ЧП дети сказали родителям, что он, наверное, упал и ударился о камень. Когда же врачи обнаружили пулевое ранение, малыша отправили в Киев. В столице спустя несколько дней Кирилл Тлявов скончался.

А пока медики боролись за жизнь маленького пациента, руководство Нацполиции активно отмазывало виновных в ЧП, поскольку они оказались правоохранителями. Сергей Князев устал рассказывать о том, что в ребенка стреляли не из табельного. Другие чиновники МВД и вовсе писали о необходимости наказать виновных (еще бы!), но хвалили выстроенную Аваковым систему, дескать, мояноваполіція работает отменно. И только вечно вставляющие свои пять копеек куда угодно Аваков и его друг Антон Геращенко несколько дней хранили молчание. В принципе, они всегда так делали, когда речь идет о серьезных провалах правоохранительной системы. И только лишь 4 июня министр встретился с родственниками погибшего мальчика. А уже на следующий день он объявил о том, что не считает себя ответственным ни за что, а покидать должность не собирается.