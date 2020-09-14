ГБР отчиталось о допросе Андрея Богдана: Что рассказал экс-глава ОПУ

ГБР отчиталось о допросе Андрея Богдана: Что рассказал экс-глава ОПУ

Пресс-служба ГБР раскрыла детали допроса экс-главы ОПУ Андрея Богдана.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на бюро.

"Следователем Государственного бюро расследований проведен допрос в качестве свидетеля гражданина Богдана А.И. об известных ему обстоятельствах возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в своем интервью одному из украинских изданий. Целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства", - говорится в сообщении.

В ходе допроса экс-глава ОПУ опроверг подозрения ГБР, подчеркнув, что не владеет нужной информацией, соответствующих подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и СМИ.

Что было ранее?

9 сентября 2020 г. экс-глава ОПУ Андрей Богдан во время интервью Дмитрию Гордону заявил, что Василий Бурба был уволен из ГУР Минобороны Украины из-за спецоперации по поимке наемников ЧВК Вагнера.