ГБР обвинило СБУ в коррупции. Раскрыты детали

ГБР обвинило СБУ в коррупции. Раскрыты детали

ГБР разоблачило коррупционную схему в структуре СБУ. Правоохранители якобы занимались вымогательством у предпринимателей.

Об этом сообщила замглавы бюро Ольга Варченко в Facebook.

"Работники упомянутого департамента (охраны государственной тайны и лицензирования СБУ – прим. ред.) систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам. От каждого предпринимателя правоохранители требовали от 20 до 300 тысяч гривен", - написала сотрудница бюро и раскрыла суть преступной схемы.

"Полученные деньги отмывали с помощью ряда подконтрольных предприятий. ГБР уже провело обыски в помещениях ДОДТЛ (аббревиатура департамента – прим. ред.) и по месту жительства фигурантов уголовного производства", - добавила Варченко.

На данный момент решается вопрос о сообщении подозрения виновным лицам, а также избрании меры пресечения. За совершенное преступление, правоохранителям грозит срок до 10 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет (ст. 368 УКУ).

Напомним, 1,5 млн евро за мандат Зе: полиция поймала хитрых мошенников.