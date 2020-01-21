Газпром заявил о снятии ареста с активов в Европе

"Газпром" разморозил свои активы в Европе

Во вторник, 21 января, российские агрессоры сообщили инвесторам о том, что стоимость их эмиссионных бумаг должна резко вырасти. Причиной тому в "Газпроме" назвали снятие ареста с имущества компании в странах Евросоюза.

Все активы российского монополиста, который нарушал условия международных контрактов, но затем умудрился исключительно за счет политического давления порешать свои проблемы, были разбанены.

Речь идет об имуществе "Газпрома" в Люксембурге, Англии и Уэльсе, а также Нидерландах, право на использование которого было заморожено для русских по решению Стокгольмского арбитража.

Решение об аресте было принято судьями еще 28 февраля 2018-го года, когда "Газпром" отказался заплатить 2,9 миллиарда долларов по иску "Нафтогаза".

Напомним, в июле прошлого года "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 и требованием от "Газпрома" примерно $11,6 миллиардов за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года. "Газпром" 14 августа представил свой ответ на эти требования.

В конце прошлого года Россия и Украина продлили договор о транзите газа. Попытки прийти к соглашению были еще во время нормандской встречи. 19 декабря 2019 г. в ходе трехсторонних переговоров представители Украины и России сумели найти "компромисс" в данном вопросе. При этом наша страна должна потерять 12 миллиардов долларов из-за отказа от исков, а также терять около 3 миллиардов в год из-за предусмотренного снижения объема прокачки газа. Взамен "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 3 миллиарда у.е, которые должен по решению Стокгольмского арбитража.