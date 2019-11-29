ФСБ задержала "гражданку России" из Севастополя за "шпионаж для Украины"

ФСБшники упаковали жительницу Севастополя "за сбор информации"

Утром в пятницу, 29 ноября, российские террористы-потомки карателей из НКВД отчитались о пойманной жительнице оккупированного Севастополя, которая якобы собирала секретные данные для передачи их украинским спецслужбам.

Хотя ФСБшники и говорят о том, что задержанная является гражданкой страны-агрессора, это утверждение может быть неверным.

Дело в том, что для оккупантов все жители Крыма считаются "их согражданами", хотя принудительная раздача аусвайсов с точки зрения юриспруденции ничтожна. Все люди, которые обитали на полуострове и владели украинскими паспортами, так и остались гражданами Украины, как бы не хотели русские доказать обратного.

Что же касается "злоумышленницы", ФСБшники шьют ей сбор секретных военных сведений. Имя задержанной не сообщают, однако судьба ее незавидна.

- В отношении "гражданки России", которая занималась шпионажем в пользу украинских спецслужб, открыто уголовное дело о госизмене. Максимальное наказание по этой статье - 20 лет лишения свободы, - заявили российские каратели, не разглашая подробностей фейкового производства.

Как известно, из-за развязанной русскими расовой дискриминации в Крыму гаагский суд ввел превентивные меры против РФ, обязав оккупантов отменить ущемление прав местного населения, а также прекратить запрещать работу Меджлиса. При этом в трибунале не увидили никаких причин для ограничений против страны убийц из-за финансирования терроризма.

А путинские нелюди продолжили игнорировать обеспечительную меру суда, похищать людей и получать полную поддержку из Москвы.