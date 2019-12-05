Французские спецслужбы нашли секретную базу ГРУ в Альпах

Российские оккупанты нелегально тусили в Альпах при подготовке спецопераций в Европе

С 2014 по 2018 год в департаменте Верхняя Савойя во Французских Альпах регулярно появлялись российские спецслужбисты из элитного военного подразделения 29155. Те самые, что стоят за подготовкой военного переворота в Черногории, Каталонским кризисом и отравлением Скрипалей.

Как сообщили в четверг, 5 декабря, журналисты издания Le Monde, по данным французских спецслужб, российские террористы из ГРУ оборудовали базу в Альпах, которая использовалась диверсантами как резервная и материально-техническая.

За четыре года ее посещали как минимум 15 офицеров Главного управления разведки РФ, имена которых известны правоохранителям.

Вышли на секретную базу спецслужбисты в рамках расследования отравления Сергея и Юлии Скрипалей в марте прошлого года. Как оказалось, в Альпах побывали использующие "новичок" Анатолий Чепига и Александр Мишкин, а также другие их коллеги, чьи данные ранее спецслужбам западных стран были неизвестны: Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тумур Нуризов, Геннадий Шветс и Наман Юсупов. Впрочем, личности последних могут быть ненастоящими. Остальные террористы уже являлись фигурантом дел о покушении на блогарского предпринимателя Емельяна Гебрева и других преступлениях, совершенных по заказу Кремля.

Что же касается бойцов части 29155, которую британцы называют секретной, французы говорят о них как о подразделении, специализирующемся на политических убийствах.

Напомним, бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в торговом центре The Maltings в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к этому инциденту.

В данный момент Великобритания официально обвинила в атаке в Солсбери двоих бойцов ГРУ РФ Анатолия Чепигу и Александра Мишкина. Правоохранители цивилизованной страны требуют экстрадиции террористов со звездами героя России. В базе Интерпола преступники числятся как разыскиваемые по всему миру.