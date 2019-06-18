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Фонтан Кличко: коммунальщики испытывали трубы и сломали новую дорогу (ВИДЕО)

Вчера, 21:00
В Киеве произошло очередное коммунальное ЧП - фото 1
В Киеве произошло очередное коммунальное ЧП

Вечером во вторник, 18 июня, на Русановке произошло масштабное коммунальное ЧП. На улице Раисы Окипной, движение по которой оживлено практически круглые сутки, буквально разорвало асфальт.

Инцидент произошел в час пик. Когда по дороге ехали сотни машин асфальт внезапно начал трескаться, а затем из дыры начал бить настоящий гейзер.

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Куски дорожного покрытия при этом разлетелись на десятки метров. Впрочем, по предварительным данным, никто не пострадал.

Что же касается трассы, то она была в идеальном состоянии: к Евровидению-2017 коммунальщики проложили здесь новый асфальт. Но к замене труб, само собой, не приступали. А они и подвели: судя по всему, дыра образовалась явно в устаревшем подземном водопроводе, по которому качали воду с огромной мощностью - сегодня на Русановке проводили плановые гидроиспытания трасс.

Фонтан Кличко: коммунальщики испытывали трубы и сломали новую дорогу (ВИДЕО) - фото 182893

В итоге поток размыл грунт и в щепки разнес асфальт. Высота фонтана, который жители Русановки тут же назвали "фонтаном Кличко", достигала 15 метровой отметки.

Смотрите видео прорыва водопроводной трубы в Киеве онлайн:

 

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