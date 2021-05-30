Фінал Ліги Чемпіонів: Гроші перемогли ще більші гроші

Герої року, спортивного року / ФК "Челсі"

29 травня визначився переможець футбольної Ліги Чемпіонів. Ним став лондонський клуб "Челсі", яким володіє російський мільярдер Роман Абрамович.

У фіналі "Челсі" переміг" інший англійський клуб "Манчестер Сіті", власником якого є королівська родина з ОАЕ.

Долю матчу вирішив єдиний гол, його на 42-й хвилині забив німецький легіонер команди Абрамовича Кай Хавертц.

МанСіті - Челсі - 0:1 - дивиться онлайн огляд матчу:

"МанСіті", за який у старті вийшов українець Олександр Зінченко, без трофею не лишився - команда вигралам чемпіонат Англії - Прем'єр-лігу.

«Челсі» переміг в головному європейському футбольному турнірі вдруге в своїй історії. Вперше клуб виграв Лігу Чемпіонів в 2012 році, обігравши в фіналі «Баварію» в серії післяматчевих пенальті.

У 2021 році "Челсі" по ходу сезону змінив тренера: на зміну Френку Лемпарду в клуб був запрошений німецький стратег Томас Тухель. Ця ротація виявилась "золотою".