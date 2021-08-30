Фильмы вселенной Marvel 2022: что ждет поклонников?

Киноленты во вселенной Marvel объединяют вместе целую когорту персонажей из самых разных произведений по мотивам комиксов, разработанных компанией Marvel. Поклонники с нетерпением ожидают выхода каждой новой картины, обеспечивая огромные кассовые сборы.

На 2022 год также запланировано несколько релизов.

Впрочем, и в этом году ожидается потрясающая премьера. Совсем скоро стартует показ Веном 2: Карнаж в кинотеатрах сети MULTIPLEX. Это также кино из вселенной Marvel — вторая часть повествования об Эдди Броке, захватывающий супергеройский фильм с интересным сюжетом и крутой графикой, такое точно нельзя пропустить. Ну а Мультиплекс подарит возможность просмотра с комфортом, не стоит забывать про современные технологии ScreenX и IMAX — картинка будет просто незабываемой.

Тор: Любовь и гром (Thor: Love and Thunder)

Весной 2022 года должен выйти четвертый фильм про бога грома и молний. Лента уже снята, но, к сожалению, сюжет пока не раскрывают. По заявлению режиссера Тайки Вайтити это будет «самая сумасшедшая вещь», к которой он приложил руку. Ну а пока стоит довольствоваться знанием актерского состава, а он поистине звездный. Кроме исполнителя главной роли Криса Хемсворта мы увидим Рассела Кроу, Натали Портман, Кристиана Бэйла, Криса Прэтта, Тессу Томпсон, Мэтта Деймона.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)

Еще одна весенняя премьера 2022 года, которую все с нетерпением ждут в немалой степени и потому, что это эксперимент — первый фильм вселенной Марвел, в котором появятся элементы хоррора. Если же говорить о сюжете, то завязкой будет изучение Камня времени, который вызовет зло, что сложно описать и остановить.

В главных ролях мы увидим Бенедикта Камбербэтча, Элизабет Олсен, Бенедикта Вонга, Сочитль Гомес, Чиветел Эджиофора.

Капитан Марвел 2 (The Marvels)

В конце осени 2022 на экраны выйдет продолжение фантастического боевика «Капитан Марвел» — супергероини Кэрол (Бри Ларсон), Камала (Иман Веллани) и Моника (Тейона Паррис) отправятся на покорение космоса, впрочем часть экранного времени они проведут и на Земле. Однако это вовсе не исключает интересных сцен на других планетах. Режиссером фильма стала Ниа ДаКоста.